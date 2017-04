Twee meesterstukken van Jan Taminiau worden vanaf 27 april toegevoegd aan de tentoonstelling ‘Oranje Boven! Koninklijk Textiel | Meesterstukken’. Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de 50ste verjaardag van de koning is voor het TextielMuseum een feestelijke aanleiding om een speciaal gedenkdamast te vervaardigen. Het aanbieden van damasten tafellinnen aan de koninklijke familie bij een feestelijke gebeurtenis of bij het bezoek aan een stad is al eeuwenlang een traditie. Ontwerper Jan Taminiau is door het TextielMuseum gevraagd om het tafellaken en vijftig bijbehorende servetten te ontwerpen. Het proefmodel en het maakproces van dit speciale nieuwe meesterstuk zijn, samen met de veelbesproken koningsblauwe inhuldigingsjurk en de cape van koningin Máxima, te bewonderen in het TextielMuseum van 27 april t/m 11 juni 2017.

Jan Taminiau heeft een damasten tafellaken ontworpen geïnspireerd door de cirkel van het leven. Het tafellaken vertelt in 50 taferelen het verhaal van een leeuw die opgroeit, van jonge welp tot een volwassen leeuw. De levensloop wordt ondersteund door details zoals het ontluiken van bloesem, de groei van de appeltjes van Oranje en de leeuwin en welpen die zich bij hem voegen. In ieder beeld wordt de leeuw omringd door de Nederlanders die het tafereel aanschouwen en er onderdeel van zijn.

De tentoonstelling ‘Oranje Boven!’ bestaat uit twee delen. Een selectie van de fraaie collectie gedenktextiel van het museum, variërend van kleurrijke gedrukte gedenkdoeken tot glanzend witte damast met ingeweven koninklijke portretten, wordt al vanaf 1 april getoond in de DamastWeverij.

