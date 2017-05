De Kunsthal Rotterdam presenteert vanaf 13 mei de tentoonstelling ‘Prince LOVE LIVE’ als eerbetoon aan de vorig jaar overleden artiest. Zijn muzikale erfenis wordt nog steeds vol liefde en passie levend gehouden door zijn bewonderaars. De herinneringen aan zijn live shows worden in de tentoonstelling gedeeld. Prince LOVE LIVE toont aan de hand van meer dan 230 memorabilia, van concertkaartjes tot unieke collectors items, een beeld van de toewijding die Prince als artiest bij zijn fans teweegbrengt.

Prince treedt in zijn ruim veertig jaar durende muzikale carrière vaak op in Nederland. Tijdens zijn optredens in Ahoy (1986) en de Kuip (1988) bouwt hij een steeds grotere fanbase op. Van deze en andere optredens zijn tourattributen zoals posters, foto’s en merchandise door de jaren heen intensief verzameld. Bijna alle objecten in de tentoonstelling zijn afkomstig uit de verzamelingen van zijn meest trouwe fans. Daarnaast worden video’s van interviews getoond met bekende en onbekende mensen die destijds met Prince samengewerkt hebben, waaronder Lois Lane. Ook fans komen aan het woord en vertellen over hun favoriete nummer en meest bijzondere Prince herinnering. De liefde voor Prince blijkt uit de bijzondere items in een kleine, intieme tentoonstelling van, voor en door zijn fans.