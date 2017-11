Met de tentoonstelling ‘Sieraden – makers & dragers’ presenteert Museum Volkenkunde de grootste verzameling sieraden in een Nederlands museum ooit. Bijna 1000 sieraden uit de museumverzameling, aangevuld met hedendaagse sieraden van toonaangevende ontwerpers uit de hele wereld, staan garant voor volop kijkplezier, verbazing en bewondering. Behalve ‘hoe mensen zich wereldwijd versieren’, zoomt de tentoonstelling ook volop in op de makers, maaktechnieken en de bijzondere verhalen van dragers. De tentoonstelling vindt plaats van 13 december 2017 t/m 3 juni 2018 in Museum Volkenkunde, Leiden.

Sieraden maken mensen mooier en hebben vaak een betekenis. Waar we minder vaak bij stil staan, zijn de sieradenmakers en de technieken die deze makers gebruiken. Daar brengt deze tentoonstelling verandering in. De tentoonstelling is daarmee een ode aan de sieradenmakers. Eeuwenoude technieken vertellen een verhaal over cultuur, geschiedenis en identiteit. Aan de hand van de mooiste sieraden uit de collectie van Museum Volkenkunde, het Afrika Museum en het Tropenmuseum; van verfijnd goudwerk uit Azië en Zuid-Amerika, sieraden gemaakt van de meest uiteenlopende natuurlijke materialen uit Oceanië en zilverwerk uit Noord-Amerika en het Midden-Oosten tot kralenwerk uit Afrika.

www.volkenkunde.nl