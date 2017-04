Tentoonstelling The Future of Food

Tot en met 1 oktober 2017 is de fototentoonstelling ‘The Future of Food’ te zien in het Museon in Den Haag. De expositie toont hoe de mens inspirerende en creatieve oplossingen bedenkt om het wereldwijde voedselvraagstuk aan te pakken. De tentoonstelling bestaat uit meer dan 75 foto’s en wordt gepresenteerd in speciale presentatiepanelen met LED-technologie. In samenwerking met National Geographic is de expositie verrijkt met informatieve illustraties.

The Future of Food gaat over te veel en te weinig eten, over veelzijdig en eentonig voedsel en hoe de mens de natuur voor het verkrijgen van voedsel gebruikt. Via aansprekende verhalen en beelden wordt getoond hoe enorm verschillend voedselproductie- en consumptie wereldwijd is. De tentoonstelling toont onder andere beelden van topfotografen waarop suikerriethakkers in Mozambique, Chinese zeewierboeren en Filipijnse rijstteeltonderzoekers zijn te zien.

The Future of Food biedt een gevarieerd palet aan impressies van de uitgestrekte graanvelden van Amerikaanse megaboerderijen tot aan Maleisische zeenomaden. Honderdduizenden jaren was de vraag die de mens dagelijks bezighield: ‘Hoe komen we aan eten?’ De vraag voor veel mensen is nu: ‘Wat zullen we vanavond eten?’ Voedsel is veel belangrijker dan alleen de mens in leven houden. Voedsel verbindt ons met de wereld om ons heen. Wat en hoe we eten wordt ook bepaald door welvaart, culturele tradities en persoonlijke keuzes. Voedsel vertelt meer over wie we zijn. Op aarde zijn er miljarden monden die gevoed moeten worden. Terwijl de wereldbevolking in rap tempo groeit, zijn er inspirerende innovaties en creatieve oplossingen nodig om het wereldwijde voedselvraagstuk aan te pakken.

Museon

Stadhouderslaan 37

Den Haag

www.museon.nl