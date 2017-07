Van 8 juli t/m 22 oktober 2017 vindt in het Centraal Museum de modetentoonstelling Uit de Mode plaats. Voor het eerst staan ruim 100 hoogtepunten uit de eigen modeverzameling in de spotlights. Hier wordt je ondergedompeld in een wereld van 18de-eeuwse robes, royale schapenboutmouwen en experimentele herenpakken van nu. Wie maakt het ontwerp en wie draagt het? Hoe worden deze bijzondere ontwerpen geconserveerd en wanneer is een ontwerp overleden’? Ontdek het deze zomer in de tentoonstelling Uit de Mode.

Actualiteit en historie worden in dialoog met elkaar gepresenteerd in een thematisch vierluik: de maker, de drager, de restaurator en de visionair. In de vier grote tentoonstellingszalen voert steeds één van de invalshoeken de boventoon. Uit de Mode staat stil bij inspiratiebronnen van (hedendaagse) ontwerpers, argumenten om een kledingstuk te verwerven en wie wat heeft gedragen. Hoogtepunten zijn een ‘Live Science Program’ waar live op zaal gerestaureerd wordt en een wisselpodium waar het publiek kennismaakt met de nieuwste lichting modetalenten.

Centraal Museum

Nicolaaskerkhof 10

3512 XC Utrecht