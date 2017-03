Koffieliefhebbers kunnen vanaf morgen 10 maart, tot en met 12 maart terecht bij The Amsterdam Coffee Festival, het festival wat geheel in het teken staat van koffie. De Westergasfabriek in Amsterdam is dan weer drie dagen op rij de grootste en meest spectaculaire koffiebar van Nederland. Er is ontzettend veel te doen, te zien en te proeven op The Amsterdam Coffee Festival. Zo vinden er de Nederlandse Barista Kampioenschappen plaats, zijn er verschillende workshops, is er een street food market, kun je er alles te weten komen over koffie, thee en food pairing, en nog veel meer.

www.amsterdamcoffeefestival.com