The Crown Seizoen 2 vanaf vandaag te zien op Netflix

Het tweede seizoen van The Crown is vanaf vandaag exclusief te zien op Netflix. The Crown vertelt het levensverhaal van Queen Elizabeth II gedurende haar regeringsperiode op het moment waarop de kwetsbare sociale orde, die na de Tweede Wereldoorlog nog nauwelijks hersteld was, weer uiteen dreigt te vallen. Het tweede seizoen toont het einde van een periode waarin het volk respect en ontzag had voor de monarchie en leidt het revolutionaire tijdperk van de jaren ‘60 in. Beginnend met de soldaten van de Armed Forces die een illegale oorlog voeren in Egypte en eindigend met de teloorgang van de derde Minister President, Harold Macmillan, na een destructief schandaal.

Seizoen 1 van The Crown is nu te zien op Netflix; alle afleveringen van seizoen 2 zijn vanaf 8 december beschikbaar.

Bekijk nu de officiële trailer van The Crown Seizoen 2