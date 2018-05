Ms. Lauryn Hill heeft vandaag tien extra Europese showdata toegevoegd voor haar recentelijk aangekondigde wereldtour. Hiermee viert zij het twintigjarig bestaan van haar geroemde debuut- en solo-album The Miseducation of Lauryn Hill. De Grammy Award-winnende artiest start deze winter op 18 november in Brussel het Europese deel van The Miseducation of Lauryn Hill 20th Anniversary Tour. Daarna vervolgt ze haar tour door Frankrijk, Engeland, Ierland, Nederland en Denemarken, met Zweden op 10 december als eindpunt.

De verkoop van reguliere tickets en VIP-arrangementen voor haar show in Nederland start op vrijdag 25 mei 10.00uur via Ticketmaster.nl. Ms. Hill gebruikt haar platform om geld in te zamelen en bewustzijn te creëren voor liefdadigheidsinitiatieven die bijdragen aan de gemeenschap.

MS. LAURYN HILL

The Miseducation of Lauryn Hill 20th Anniversary Tour

Donderdag 6 december 2018 | AFAS Live – Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: vanaf €59,- (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 25 mei om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).