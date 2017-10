Tien rode vlaggen op een eerste date

Als een eerste date niet direct een succes was, wordt is sommige gevallen toch een tweede kans aanbevolen. Maar er zijn een paar rode vlaggen die je kunnen waarschuwen om niet aan een tweede date te beginnen. We hebben ze hier op een rij gezet.

1. “Ik ben niet echt het vriend/man/relatie type.” Je zult zijn gedachten niet veranderen. Als je op zoek bent naar een vriendje/man/relatie, is hij niet de degene. Gele vlag: “Ik heb nog nooit een serieuze vriendin gehad.” Misschien wacht hij gewoon op de juiste vrouw – of misschien wil hij niets vast.

2. “Ik zit nu tussen twee banen in.” Hoewel werkloosheid niet altijd een dealbreker hoeft te zijn, is een totaal gebrek aan carrière richting of ambitie in het algemeen zorgwekkend. Gele vlag: Hij wil niet over zijn werk praten. Waarom niet?

3. “Mijn ex haatte deze plek.” Constant praten over een ex, of het nou reflecterend, vergelijkend of vijandig is, is een rode vlag. Hij is nog steeds met zijn gedachten bij haar. Jij zou misschien een rebound zijn.

4. Zijn telefoon is het derde wiel. Als hij de telefoon niet weg wilt zetten, geeft hij je zijn onverdeelde aandacht niet en wil hij je niet leren kennen. Als dit op het eerste moment al een probleem is, wordt het met de tijd nog erger.

5. Het onderwerp seks komt ter sprake. Als hij op zoek is naar iets buiten een toegewijde relatie, denkt hij niet langdurig. Als hij je grenzen of je ‘nee bedankt’ lichaamstaal niet respecteert, laat hem gaan.

6. Hij is controlerend. Als hij voor je bestelt, vertelt wat je zou moeten eten, en elke beslissing voor je maakt, kent zijn innerlijke controlefreak geen grenzen. Nog minder extreme voorbeelden van beheersend gedrag moeten worden gezien als rode vlag waarschuwingen. Als hij altijd zijn zin moet hebben, geef hem het – als een single man.

7. Hij drinkt te veel. Een glas of twee kan, maar op een eerste date dronken kan een ernstiger probleem aangeven.

8. Pessimisme. Als alles ‘het ergste’ is, en het leven je date de slechtste hand ooit heeft gegeven, pas op. Je wilt iemand die je leven met je zal bouwen, niet terugbrengen. Ook: Als hij boos is over alles, zal het niet lang duren voordat hij die boosheid richt op jou.

9. Concurrerend. Heeft je date als je verhalen al een keer meegemaakt? Is het gesprek gevuld met het noemen van namen en verhalen van overprestatie? Is hij een workaholic? Je zoekt een partner, en je wilt dat hij beschikbaar voor je is, niet op het kantoor geobsedeerd om de ladder sneller te beklimmen dan collega’s.

10. Hij houdt zijn portemonnee dicht. Als hij niet aanbiedt om te betalen, verwacht dat je de rekening splitst, of gratis drankjes aan de bar vraagt, is vrijgevigheid niet zijn ding. Financiële problemen zijn vaak grote factoren in compatibiliteit, dus kijk hoe hij geld besteedt – of niet.