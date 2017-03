Tinder lanceert een webversie van de dating app

Goed nieuws voor Tinder gebruikers! Binnenkort kun je vanaf elke browser en op elk apparaat, waar ook ter wereld, naar links en rechts swipen. De populaire dating app heeft de komst van Tinder Online aangekondigd, een site waarmee gebruikers toegang krijgen tot een vereenvoudigde versie van de app. En terwijl de online ervaring iets beperkter is dan de mobiele app ervaring (voor nu), is het nog steeds de Tinder die je kent.

Om te beginnen ga je naar Tinder.com vanuit elke browser en je herkent meteen hetzelfde vertrouwde beeld. Als je nieuw bent bij Tinder, meld je je aan via Facebook, kies je je beste foto’s, schrijf je de perfecte bio en dan kun je beginnen met swipen. Zodra je het bekende “It’s a Match!” ziet, kun je beginnen met praten. En terwijl je chat, wordt het profiel van je match weergeven. Leuk toch?

Tinder Online wordt momenteel getest in een aantal landen: Argentinië, Brazilië, Colombia, Indonesië, Italië, Mexico, de Filippijnen, en Zweden. Binnenkort is de dienst overal verkrijgbaar. Even afwachten dus!