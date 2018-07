Tips voor het behouden van gezond, glanzend haar

Wil je meer goede haardagen? Hoe je je haar wast en de producten die je gebruikt zouden een lange weg kunnen gaan in het behoud van gezond, glanzend haar. Bij het wassen, concentreer je je op het reinigen van voornamelijk de hoofdhuid, in plaats van op de hele lengte van het haar, omdat alleen wassen zorgt voor losse, vliegende haren. Conditioners mogen alleen op de uiteinden van het haar worden gebruikt en niet op de hoofdhuid of de lengte van het haar, omdat conditioners fijn haar er slap kunnen laten uitzien. Om gezond haar te behouden, volg deze tips:

1. Was vettig haar vaker. Hoe vaak je je haar wast, moet gebaseerd zijn op de hoeveelheid olie die je hoofdhuid produceert. Als je hoofdhuid olieachtig is, moet je het mogelijk eenmaal per dag wassen. Als je chemisch behandeld haar hebt, kan je haar droger zijn, en kun je het beter minder vaak wassen. Naarmate je ouder wordt, maakt je hoofdhuid minder olie, zodat je niet zo vaak shampoo hoeft te gebruiken. Maar als je schilfers in je haar ziet, gebruik je misschien niet voldoende shampoo. Dit kan leiden tot roos en andere hoofdhuidaandoeningen.

2. Gebruik conditioner na elke shampoo tenzij je een “2-in-1” product gebruikt, die het haar reinigt en conditioneert. Het gebruik van een conditioner kan het uiterlijk van beschadigd haar aanzienlijk verbeteren door de glans te vergroten, statische elektriciteit te verminderen, de sterkte te verbeteren en enige bescherming tegen schadelijke UV-stralen te bieden.

3. Kies een shampoo en conditioner speciaal geformuleerd voor je haartype. Als je bijvoorbeeld je haar kleurt, gebruik dan een shampoo die is ontworpen voor gekleurd haar. Als je haar beschadigd of chemisch behandeld is, overweeg dan een “2-in-1” shampoo. Ongeacht de kosten, bieden veel merken shampoo en conditioner met dezelfde voordelen.

4. Bescherm het haar tijdens het zwemmen. Bescherm je haar tegen de schadelijke effecten van chloor door je haar te bevochtigen en conditionen voordat je gaat zwemmen. Draag een nauwsluitende badmuts en gebruik na het zwemmen een speciaal samengestelde shampoo voor zwemmers en een diepe conditioner om verloren vocht te vervangen.