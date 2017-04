Tips voor bescherming van de onderrug bij het zitten

Het natuurlijke instinct van het lichaam is om te bewegen. Toch zitten we voor het grootste gedeelte van de dag. Als je een groot deel van de dag zit, kan het invloed hebben op je gezondheid, en kan je last krijgen van een stijve nek, vastzittende schouders en pijn in de rug. Je kunt rugpijn veroorzaakt door zitten verminderen door het verbeteren van je lichamelijke conditie en door het veranderen van je zit gewoonten. Een rug die sterk is en goed geconditioneerd door middel van oefening kan de stress van het zitten weerstaan en de wervelkolom beter beschermen dan een rug die niet geconditioneerd is. Door wat eenvoudige veranderingen in hoe je zit kan pijn worden verminderd en problemen worden voorkomen. Hier wat tips om pijn te verminderen bij het zitten.

1. Neem deel aan een conditioneringsprogramma dat de wervelkolom en de ondersteunende spieren, gewrichtsbanden en pezen versterkt. Zorg ervoor dat de oefeningen zich niet alleen richten op de rug, maar ook op de buik, bil- en heupspieren. Deze kernspieren bieden sterke steun voor de rug, houden het in lijn en vergemakkelijken bewegingen die de rug verlengen of de wervelkolom draaien.

2. Sta elke 20-30 minuten op van je bureau en loop door de gang om een kopje koffie te halen of een bezoekje aan een collega te brengen. Leg je handen onderaan je rug en buig iets terug om de druk en compressie van het zitten te helpen verlichten.

3. Probeer een staand bureau.