Voor veel mensen wordt duurzaam leven steeds belangrijker. Duurzaam leven betekent dat je je behoeften tegemoet komt, zonder dat dit een negatieve impact heeft op het milieu en toekomstige generaties. Als je zo wilt leven zal je milieubewuste keuzes moeten maken over de manier waarop je leeft. De meesten onder ons zullen niet volledig duurzaam leven, maar er zijn enkele dingen die je kunt doen om mee te helpen. Een daarvan is bijvoorbeeld om je woning duurzamer te maken. Hiervoor hoef je geen radicale veranderingen te maken die ook nog eens veel geld kosten, je kunt heel makkelijk duurzaamheid integreren in je huidige levensstijl. Hier zijn vier tips voor een duurzame woning.

Hergebruik en Recycle

Een grote hoeveelheid recyclebare producten wordt dagelijks gewoon bij het vuil gezet, maar het hergebruik van artikelen die nog wat leven in hen hebben is veel beter voor het milieu. Samen met het verminderen van afval, spaart recycling natuurlijke hulpbronnen waarmee nieuwe items gemaakt kunnen worden, bespaart het energie en vermindert het de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Zet verschillende soorten afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en breng oude spullen naar de kringloop.

Koop spullen die langer meegaan

Veel huishoudens kopen items voor eenmalig gebruik die gemakkelijk kunnen worden vervangen door een oplossing voor de lange termijn. Laat de plastic waterflessen achterwege, koop een herbruikbare beker voor koffie om mee te nemen, maak gebruik van losse thee in plaats van theezakjes, gebruik geen plastic zakken, en vervang papieren servetten voor een doek.

Zorg voor minder energieverbruik

We verbruiken veel energie, maar je hier wat aan doen, en het scheelt ook in de portemonnee! Hier zijn een aantal tips: koop zo min mogelijk elektrische apparaten, schakel over op Led Lampen, zet de verwarming lager, maak de koelkast niet te vaak open, zorg voor een goede isolatie, vervang oude apparaten.

Verspil minder voedsel

We gooien onnodig veel voedsel weg, en de productie van voedsel kost veel energie en grondstoffen. Dit kun je voorkomen door beter in te kopen, te koken op maat en slim te bewaren.