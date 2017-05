Hoewel computers niet meer weg te denken zijn in de maatschappij, weet toch lang niet iedereen hoe je ermee moet omgaan. Door de toenemende digitalisering, is het een essentiële vaardigheid om te weten hoe computers werken. Want ze worden eigenlijk overal voor gebruikt. Ook al heb je thuis niet de behoefte om op de computer bezig te zijn, in vrijwel elke werkomgeving wordt er van je verwacht dat je in ieder geval wat basiskennis hebt. Computers zijn ook handig om je kind(eren) in de gaten te houden. Niet iedereen vindt het gemakkelijk om dit te leren, zeker niet als je a-technisch bent. Maar met wat inspanning wordt je uiteindelijk beloond en krijg je een betere, snellere communicatie, hogere productiviteit, en de toegang tot een schat aan informatie die de wereld rijk is, dus is het zeker de moeite waard! Hier wat tips voor je eerste computer gebruik.

De computer aanzetten

De allereerste stap is het inschakelen van de computer. De knop om dit te doen zit op elke computer op een andere plek, maar het symbool van de knop is universeel. Als je de computer hebt aangezet duurt het nog even voordat het klaar is voor gebruik, want het moet nog opstarten. Zodra de computer is opgestart, is het klaar voor gebruik. Je krijgt dan een inlogscherm om jezelf te identificeren door het intikken van je gebruikersnaam of door je profiel te kiezen (als er meerdere mensen werken op de computer), dan kun je je wachtwoord intypen. Als je nog nooit eerder op de computer hebt ingelogd, dan moet je een account aanmaken. Als je gebruik maakt van een desktop computer, moet je ervoor zorgen dat het toetsenbord, de muis en de monitor zijn aangesloten op de computer voordat je verder gaat.

Toetsenbord en muis

Je interactie met een computer gaat voornamelijk met behulp van het toetsenbord en de muis, of een trackpad als je een laptop gebruikt. Het is nodig om te leren hoe je deze moet gebruiken, anders kan je niet verder. De muis bestuurt de aanwijzer op het scherm. Zodra je de muis over het bureau beweegt, zal de aanwijzer op een vergelijkbare manier bewegen op het scherm. Een muis heeft meestal twee knoppen, die worden aangeduid als de linker knop en de rechter knop, hiermee kun je klikken. Op laptops doe je dit met het touchpad wat onder het toetsenbord zit, maar je kunt ook een muis aansluiten als je dat makkelijker vindt. Met het toetsenbord kun je letters en cijfers typen. Wanneer je een knipperende verticale-lijn ziet, kun je beginnen met typen. Dat is de invoegpositie.

Een computer gebruiken

Het hoofdscherm van waar je begint is de desktop. Dit is een soort van hoofdmenu van waar je toegang hebt tot de programma’s en functies die je nodig hebt om de computer te gebruiken. Iconen (kleine afbeeldingen) worden gebruikt om verschillende bestanden en programma’s op de computer te weergeven. Als je dubbelklikt op het icoon kun je de applicatie of het bestand openen. Naast deze kleine basisprincipes van het gebruik van een computer, is het handig het gratis eBook “Computerhandleiding voor jong en oud” te downloaden. In dit e-book kun je alles leren over het gebruik van een computer, zodat je er echt zelf mee aan de slag kunt gaan.