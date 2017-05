Tips en inspiratie voor reizen naar Centraal-Amerika

Centraal-Amerika is de ideale plek voor de reiziger die op zoek is naar avontuur, culturele rijkdom, oude beschavingen en natuurlijk erfgoed. Ook bieden de zeven lidstaten toegang tot de mooiste stranden ter wereld, gekenmerkt door azuurblauwe wateren en zwart vulkanisch of wit zand. We zetten hier enkele tips op een rij voor inspiratie.

Zandboarden van vulkaan Cerro Negro



In Nicaragua ligt langs de Grote Oceaan een 1500 kilometer lange vulkaanketen. De ideale plek om extreme sporten uit te oefenen en de omgeving op een unieke manier te ontdekken. De Cerro Negro is een actieve vulkaan in het noordwesten van Nicaragua, gelegen in de buurt van de historische stad León. Tijdens de wandeling naar de top kan men genieten van een panoramisch uitzicht over de Telica en San Cristobal vulkanen. Eenmaal bovenop de 675 meter hoge Cerro Negro is het thrillseeken geblazen en maak je op je houten ‘sandboard’ een spectaculaire afdaling.

Onderwaterparadijs in Belize



De meest indrukwekkende onderwaterpanorama’s vindt men voor de kust van Belize. Een waar natuurparadijs met kristalheldere wateren en ongerepte koraalriffen. Een unieke plek om te snorkelen of duiken te midden van tropische kleurrijke vissen, (verpleegster) haaien, roggen en zeeschildpadden. Een mooi eiland om de onderwaterwereld te ontdekken is Caye Caulker, omgeven door het Barrièrerif van Belize is dit de plek waar elke snorkelaar of duiker gelukkig van wordt.

Paragliden of abseilen?



In Costa Rica kan je het immense oerwoud ook vanuit de lucht aanschouwen. Om op ooghoogte te komen met de prachtige vogels die Costa Rica rijk is, kan je gaan paragliden. Combineer de sensatie van vliegen met natuurschoon in zijn puurste vorm. Niet alleen heb je de kans om veel exotische vogels te spotten, maar je ziet de apen hun kunsten tussen de boomtakken vertonen.

Liever abseilen van een 75 meter hoge waterval? Dan ben je in El Salvador aan het juiste adres. In de regio Juayua is de waterval ‘El Tanque’ het unieke decor voor durfals die, bungelend aan een touw, hun strijd met de natuur aangaan.

Adrenaline kicks in Panama



Veel rivieren in Centraal-Amerika zijn geschikt om te raften, maar vooral in Panama kan de avonturier zich volledig uitleven. Voor extreme watersporten is de Old Chiriquí River in de provincie Chiriquí ideaal, vanwege haar talrijke stroomversnellingen. Ook de Grande River, gelegen in de provincie Coclé, heeft gedeeltes waarbij diverse niveaus stroomversnellingen de vaardigheden van de rafters op de proef stellen. Gedurende de periode januari tot en met april is de intensiteit van de stroming een stuk minder en dus bij uitstek geschikt voor minder ervaren rafters.

Maya-beschaving ontdekken in four-wheel-drives



Een bezoek aan Guatemala gaat hand in hand met een bezoek aan de historische steden en tempelruïnes van de Maya-beschaving. Extra avontuurlijk is het om in 4×4’s van stad naar stad te trekken. Er zijn diverse scenic routes door de regio en die langs indrukwekkende steden voeren. De 4×4’s stellen je perfect in staat om de uitgestrekte jungle en uitbundige natuur volop te ontdekken.

Aan een stalen kabel in Honduras



In Honduras weten ze avontuurlijke activiteiten goed te combineren met de authenticiteit van de bestemming. In het traditionele en schilderachtige stadje La Campa, beroemd om haar keramische producten die hier geproduceerd worden, kan men een spectaculaire canopy doen. Tijdens zo’n canopy slingert de echte avonturier via stalen kabels door de toppen van de bomen en over dalen of ravijnen heen. Niet alleen bevindt men zich als Tarzan of Jane op een maximale hoogte van 350 meter, ook kom je tijdens de tour op prachtige uitkijkpunten om het groene en gigantische landschap te bewonderen.

Kunst en kerken in Comayagua, Honduras



Een van de bekendste koloniale steden is Comayagua in Honduras, gesticht in 1537. Het iconische museum voor Antropologie van Comyagua laat de Lenca-indianencultuur op haar mooist zien. Met unieke objecten van archeologische vindplaatsen en culturele stukken uit meerdere periodes. Over local art leer je in la Casa de la Cultura dat dienst doet als kunstgalerie. Ook de indrukwekkende kerken geven een inkijkje in de cultuur en het verleden: sla de kathedraal van Comayagua en de kerk Iglesia de La Merced niet over.

Caribische schat in Belize



Belize is als strandbestemming ongeëvenaard. Met een kustlengte van 400 kilometer en haar 200 paradijselijke eilanden is het de ideale plek om simpelweg te ontspannen en te genieten van de jungle-achtige omgeving. De stranden grenzen aan de azuurblauwe zee, de hotels zijn er uitstekend en je kunt kiezen uit een breed scala aan wateractiviteiten zoals snorkelen en duiken.

De Great Blue Hole is één van de mooie bestemmingen voor de kust van Belize: een onderwatergrot waarvan het dak is ingestort tijdens de ijstijd. Deze spectaculaire grot is 300 meter breed en 123 meter diep. Door de honderden vissoorten en prachtige (diepe) koraalriffen is deze plek een Eldorado voor duikers uit de hele wereld. De Great Blue Hole is dan ook niet voor niets opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Olive Ridley schildpadden in Nicaragua



Nicaragua is gezegend met stranden waar de Olive Ridley schildpadden hun eieren leggen. In het Wildlife Reserve La Flor, in de Nicaraguaanse baai van San Juan del Sur, ligt een vrijwel ongerept en beschermd strand met zuiver wit zand. Jaarlijks komen hier 30.000 schildpadden om te paren en te broeden. Het broedseizoen begint in juli en duurt tot januari.

Afgelegen zandstranden in Honduras



De meest spectaculaire stranden in Honduras vind je bij de Bay Islands, een archipel die bestaat uit de grote eilanden Utila, Roatán en Guanaja en een 60-tal kleinere eilanden. Guanaja is een eiland die nog onbekend is bij de toeristen. Dit reservaat heeft een grote biodiversiteit. Daarnaast zijn de Caribische wateren rondom Guanaja ideaal om in alle rust te zwemmen, snorkelen, kajakken of duiken.

Perfect surfstrand in Costa Rica



Een van de meest belovende stranden in Costa Rica is die van Tamarindo, omgeven door mangrovebomen en met een diversiteit aan fauna. Deze plek staat tevens bekend als perfecte surfbestemming. Maar Costa Rica heeft voor elk wat wils. Zo kan je afreizen naar het zuiden van het land om het Manuel Antonio National Park te bezoeken. Hier deel je het strand met leguanen en luiaards.

Ongerepte stranden in Guatemala



Playa Blanca is een van de meest ongerepte stranden in Guatemala. Gelegen in het departement Izabal, waar je alleen per boot kunt komen vanuit zowel Rio Dulce, Livingstone als Puerto Barrios. De beschermde status van het gebied zorgt ervoor dat er geen enkele bouwactiviteit is toegestaan. Dus geen hotels of restaurants die de natuurlijke staat van dit kleine paradijs aantasten. Ook is Playa Blanca het enige witte zandstrand in Guatemala. Vanwege de vulkanische oorsprong zijn de andere stranden zwart gekleurd.