Tips voor een gezond seksleven

Seks is een deel van het leven. Afgezien van voorplanting is seks belangrijk voor intimiteit en plezier. Bovendien kan seks vele verrassende voordelen bieden voor vele facetten van je leven. Enkele van deze voordelen zijn dat seks stress vermindert, je bloeddruk verlaagt, je libido een boost geeft, de risico’s op hartziekten vermindert, je er beter door slaapt, de relatie met je partner verbetert en je verbrandt er ook nog calorieën door. Het hebben van een gezond seksleven is dan dus ook van groot belang voor een goede relatie, en om je goed te voelen over jezelf. We hebben hier dan ook enkele tips op een rij gezet voor een gezond seksleven.

Maak tijd voor jullie tweeën

Afspraken, verjaardagen en andere activiteiten noteer je op een kalender, dus waarom plan je niet wat tijd in voor jullie tweeën? Met het drukke leven van tegenwoordig is het normaal om wat tijd in te plannen waar jullie helemaal alleen zijn.

Praat met elkaar

Veel mensen vinden het moeilijk om over seks te praten. Toch is het van groot belang, want communicatie is de sleutel tot de meest succesvolle dingen in het leven, inclusief seks. Wees open en eerlijk over wat je opwindt, waardoor je je ongemakkelijk voelt en de fantasieën die je stiekem voor jezelf houdt.

Voorspel

Voorspel is belangrijk om je lichaam voor te bereiden op wat er komen gaat. Veel mannen willen het voorspel overslaan en direct naar de daad gaan, dus je moet hier streng op zijn en niet toestaan dat ze dit overslaan. Uitgebreid kussen, strelen, en masseren zijn van belang om mee te beginnen.

Probeer iets nieuws

Het is gemakkelijk om lui te worden als je een tijdje dezelfde partner hebt. Wat eens geweldige seks was, kan makkelijk indutten als je niet voorzichtig bent. Wees vastbesloten om elke week iets anders te doen om dingen op opwindender te maken. Probeer seks te hebben op nieuwe plaatsen in of buiten het huis of experimenteer met verschillende posities en seksspeeltjes zoals een vibrator of een butt plug. En vergeet sexy lingerie niet!

Heb plezier

Seks kan intiem of erotisch zijn, maar je moet geen onnodige druk op jezelf uitoefenen. Seks moet ook gewoon leuk zijn en niets moet geforceerd worden. Doe geen dingen waar je niet achter staat, zorg dat jullie plezier hebben!