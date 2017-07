Tips voor een gezonde barbecue

Op de zomerse dagen genieten we volop van barbecue met familie en vrienden, maar met al dat eten en grote hoeveelheden alcohol, krijgen we vaak teveel calorieën naar binnen. We hebben hier dan ook wat tips voor een gezondere barbecue zonder dat het een domper op de festiviteiten wordt.

Gebruik plantaardige opties in plaats van vlees

De barbecue is niet alleen voor vlees. In plaats van hamburgers, worsten en speklapjes op de grill, kies voor groenten zoals paprika, asperges, champignons en aubergine. Ook kan je vegetarische spiesjes maken door bijvoorbeeld courgette, paprika, champignons, ui, en zelfs ananas, erop te zetten. Een plantaardige hamburgers is een veel gezonder alternatief voor vlees. Voor degenen die echt niet zonder vlees kunnen, zijn kip en kalkoen gezondere opties – voor ons lichaam en het milieu.

Voorzichtig met alcohol

Bij een barbecue hoort alcohol, maar dat betekent niet dat iedereen teveel moet drinken. Kies voor lichtere alcohol opties, zoals wijn wat beter is dan bier. Als je alcohol drinkt zorg ervoor dat je ook genoeg water drinkt. Leuke non-alcoholische drank opties zijn onder andere mousserend water en water met fruit.

Probeer gezondere, zelfgemaakte sauzen

Er zijn veel verborgen suikers in veel kant en klare sauzen, van barbecuesaus tot ketchup en saladedressings. Zorg ervoor dat je sauzen koopt of maakt die niet vol zitten met suiker. Maak zelf een dressing van bijvoorbeeld

olijfolie, azijn, mosterd, ahornsiroop, en een teentje knoflook. Het is zowel heerlijk en een stuk gezonder dan een uit de winkel.

Wees creatief met bijgerechten

Bijgerechten zoals aardappelsalade, kunnen zwaar vallen en zitten vol met calorieën. Serveer bijvoorbeeld guacamole en hummus als bijgerechten. Beide hebben meer vezels en minder calorieën terwijl ze ook nog vullen. Als aardappelsalade op het menu staat, maak het dan op een basis van azijn in plaats van mayonaise.

Houd het voedsel kleurrijk

Kleurrijk is feestelijk. Er zijn vele manieren om voedsel op te fleuren zonder dat het ongezond is. Zorg ervoor dat de kleuren in je eten van natuurlijke ingrediënten komen en niet van kleurstoffen. Een divers scala aan groenten en fruit zal wat kleur toe voegen aan de barbecue.

En – als een bonus voor het milieu – denk aan recyclen bij gebruik van plastic borden of bestek, of probeer composteerbare en hernieuwbare opties gemaakt van bamboe of papier.