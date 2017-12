Tips die je helpen om te stralen

Niemand is perfect! We zijn allemaal geboren met onze gebreken, scheve tanden, onvolmaakte huid of een beetje extra gewicht rond het midden. Voor sommigen kan het moeilijk zijn om te gaan met de manier waarop ze eruit zien. Er zijn zoveel invloeden van buitenaf waarmee we dagelijks worden gebombardeerd. Maar je moet niet vergeten dat wat we te zien krijgen, meestal is veranderd en geen echte weerspiegeling is van degene. Met wat tips en tricks kun ook jij er op je best uit zien.

1. Werk met wat je hebt.

Stop met vechten tegen de dingen die je niet kunt veranderen. Iedereen heeft een aantal geweldige dingen, dus concentreer je op wat je leuk vindt. Als je accepteert wie je bent in plaats van er tegen vecht, wordt het leven zoveel gemakkelijker.

2. Kleed je naar je vorm.

Accentueer de goede delen, verberg de dingen waar je niet tevreden mee bent. Ga na welke vormen en stijlen bij jou figuur passen.

3. Zorg voor een goed kapsel.

Een goed kapsel doet wonderen. Ga desnoods naar een kapper die weet welke haarstijlen het beste bij je passen en die je gezichtsvorm flatteren.

4. Zorg voor je huid.

Een goede huid geeft je die gezonde gloed die er zo aantrekkelijk uitziet. Als je vlekken of een bleke, doffe huid hebt, schakel dan zo snel mogelijk over op een goede huidverzorgings routine.

5. Krijg voldoende lichaamsbeweging.

Oké, we kunnen niet allemaal het perfecte lichaam hebben, maar we kunnen er wel fitter uitzien. Dat maakt je gezonder en aantrekkelijker van binnen en van buiten.

6. Krijg voldoende frisse lucht.

Door in de niet stadse omgeving naar buiten te gaan voor wat schone, frisse lucht in je longen, zie je er beter uit en voel je je beter. Het verlicht de stress en spanningen van het dagelijks leven.

7. Eet goed.

Het eten van veel fruit en groenten, evenals magere eiwitten en langzaam verbrandende koolhydraten geeft je een gezond, uitgebalanceerd dieet dat je lichaamsvorm, huid en haar verbetert.

8. Drink veel water.

Goed gehydrateerd blijven verbetert ook je uiterlijk, dus zorg ervoor dat je veel water drinkt, en bezuinig op suikerhoudende dranken en alcohol.

9. Zorg voor voldoende slaap.

Als het je lukt om elke nacht voldoende te slapen, word je wakker met een fris en positief gevoel. Gebrek aan slaap is ernstig schadelijk voor onze gezondheid. Probeer de juiste hoeveelheid slaap te krijgen.

10. Glimlach en lach meer.

Mensen die er gelukkig uitzien, lijken veel aantrekkelijker dan degenen die dat niet doen, dus zorg ervoor dat je vaak lacht.

11. Loop met zelfvertrouwen.

Je zelfverzekerd voelen en dat uitstralen, zorgt ervoor dat je je mooier voelt. Houd je hoofd omhoog en wees niet bang om mensen in de ogen te kijken als je een kamer binnenkomt.

12. Wees grappig.

Een groot gevoel voor humor en het vermogen om mensen aan het lachen te maken, is altijd een van de belangrijkste dingen die mensen zeggen aantrekkelijk te vinden in iemand anders.

13. Wees intelligent.

Intelligentie wordt ook hoog gewaardeerd als een aantrekkelijke eigenschap. Zorg ervoor dat je interessante gesprekken kunt voeren en weet dingen over de wereld.

14. Wees aardig.

Vriendelijkheid is ook ongelooflijk aantrekkelijk. Zorg er dus voor dat je altijd aardig bent voor andere mensen. Als dat zo is, zijn ze waarschijnlijk ook aardig tegen jou!

15. Besteed aandacht aan je persoonlijke hygiëne.

Als je mooier wilt zijn, is aandacht besteden aan je persoonlijke hygiëne zo belangrijk. Ongeacht hoe mooi iemand is, als ze een slechte lichaamsgeur of vreselijke adem hebben, zullen ze gewoon niet aantrekkelijk worden gevonden.

16. Pas goed op je tanden.

Een geweldige glimlach hebben is echt prachtig. Als je goed voor je tanden zorgt, zal jouw glimlach mooi zijn.

17. Leer hoe je make-up toepast.

Weten hoe je je make-up goed moet opzetten, maakt het verschil. Een goede make-up accentueert je eigenschappen en geeft je huid een soepele, stralende look.

18. Zorg voor een kleurtje.

Als je urenlang in de zon zit te bakken, beschadig je je huid en krijg je rimpels. Een lichte, subtiele bruining laat je gezonder lijken, waardoor je er mooier uitziet. Er zijn genoeg tans die je een lichte gloed geven.

19. Zorg voor een goede houding.

Sta rechtop en ga rechtop zitten. Een goede houding impliceert zelfvertrouwen dat zo aantrekkelijk is.

20. Neem jezelf niet te serieus.

Als je er arrogant of zelfvoldaan uitziet of je denkt dat je beter bent dan anderen, zullen mensen je niet aantrekkelijk vinden, hoe mooi je ook bent.