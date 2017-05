Tips voor een moderne woonkamer

De woonkamer is de centrale plek in huis waar iedereen samenkomt na een dag werken. Het is de plek waar je gasten ontvangt of waar je gewoon kunt relaxen! De ultieme woonkamer is dan ook iets waar veel mensen van dromen, en die aan top van de lijst staat van kamers in huis om (opnieuw) in te richten.

Het kiezen van een stijl voor de woonkamer

Hoe je de woonkamer het beste kunt inrichten hangt af van verschillende dingen. Wat voor gevoel wil je dat het uitstraalt? Wil je een plek creëren waar je kunt ontspannen, gezellig met de familie en vrienden zitten of ga je liever voor een strak, modern interieur? Je brengt veel tijd door in de woonkamer, en je kunt het niet elk jaar opnieuw inrichten, dus is het belangrijk dat je goed weet welke stijl bij jou past. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt dan zal je de inrichting daar op moeten aanpassen, want de meubels moeten ook gemakkelijk te reinigen en te onderhouden zijn.

Hoe ziet een moderne woonkamer eruit?

Interieur ideeën voor moderne woonkamers zijn zeer gevarieerd, maar hebben allemaal overeenkomstige kenmerken. Door het gebruik van strakke materialen en weinig stukken, straalt de ruimte rust uit. Natuurlijk licht, neutrale, effen kleuren (vaak wordt gekozen voor wit), open ruimtes, designmeubels en gedurfde stukken, zien we in de moderne woonkamer terug.

Accessoires

Het zijn de kleine details die het doen in een moderne woonkamer. Denk spiegels met indrukwekkende frames, versierde salontafels, aparte vazen of design kandelaars. Het is wel verstandig de woonaccessoires tot een minimum te beperken, waardoor de focus ligt op de meubels zoals design banken en moderne stoelen. Spullen en materialen die van goede kwaliteit zijn, zijn ook een belangrijke factor.

Het inrichten van de woonkamer in moderne stijl hoeft niet zo moeilijk te zijn, en met bovenstaande tips en foto’s kun je gelijk aan de slag en beginnen met de (her)inrichting van je woonkamer.