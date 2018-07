Krijg jij ook spontaan hoofdpijn zodra je jouw kledingkast opent? Je bent niet de enige. Het behouden van een overzichtelijke kledingkast is voor zowel mannen als vrouwen vaak een lastige klus. Toch is het wel erg fijn om een overzichtelijke kast te zien wanneer je de deuren opent. Een kledingkast waar je direct een goed gevoel bij krijgt en binnen een paar minuten je outfit voor die dag gevonden hebt. Maar niet alleen de binnenkant, ook de buitenkant van de kledingkast speelt een rol. De beste tips voor een mooiere kledingkast, vind je hier!

1. Maak gebruik van lichte kleuren

Houd de kast overzichtelijk en maak gebruik van witte hangers om ook de binnenkant van de kast een ruimtelijk gevoel te geven. Door gebruik te maken van lichte kleuren zorg je er namelijk voor dat een kleine ruimte er overzichtelijk uit ziet; en dit geldt net zo goed voor de kledingkast. Zwarte hangers zorgen daarentegen weer voor een mooi contrast. De combinatie van zowel witte, als zwarte hangers kan bijdragen aan een overzichtelijke kledingkast. Hang bijvoorbeeld alle winterkleding aan zwarte hangers (inclusief vesten en shirts met lange mouwen) en alle zomerse items aan witte hangers. Zo weet je precies waar je moet kijken en zie je ook direct waar er gecombineerd kan worden.

2. Vergeet de wanden niet

Ook de wanden aan zowel de binnen- als de buitenkant van de kast kunnen voor een mooiere kledingkast zorgen. In veel gevallen ziet de buitenkant er nog goed uit, maar laat de binnenkant te wensen over. Gelukkig is dit probleem gemakkelijk op te lossen met een likje verf. Zoals aangegeven is het verstandig om gebruik te maken van lichte kleuren zoals beige of wit. Maar ook een (licht) kleurtje kan zeker geen kwaad! Heb je geen zin of tijd om aan het verven te gaan? Overweeg dan de mogelijkheid van plakfolie. Deze lappen folie zijn ook makkelijk te verwijderen in geval van een huurwoning. Heb je weer wat tijd vrij om je innerlijke batterij op te laden.

3. Creëer zoveel mogelijk ruimte

Een kledingkast zonder variatie in opbergruimte kan al snel een rommeltje worden. Heb je een kledingkast zonder planken of laden? Maak deze dan gewoon zelf. Schaf bijvoorbeeld toffe rieten opbergmanden aan om bijvoorbeeld je ondergoed en sokken in kwijt te kunnen. Vergeet ook de extra opbergmogelijkheid onder je bed niet: door op andere locaties op te bergen houdt je ruimte in de kledingkast over. Een overzichtelijke kledingkast is ook direct een stuk mooier dan een rommeltje.