Tips om het back-to-school seizoen makkelijk te maken

De zomer loopt al bijna tegen het einde, en de kinderen zullen binnenkort terug naar school gaan. Hoewel de tijd met de kinderen tijdens de zomer plezierig kan zijn, kan de stress voor het voorbereiden van het back-to-school seizoen overweldigend zijn als je niet bereid bent om de uitdagingen van het nieuwe schooljaar aan te pakken. Hier enkele tips om georganiseerd te blijven en je voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar.

1. Zorg ervoor dat de kinderen klaar zijn voor een nieuw begin dit schooljaar door de rommel van vorig jaar op te ruimen van de bureaus, studiegebieden en rugzakken. Zorg ervoor dat je de lunchbox van je kind ontsmet en koop een voorraad boterhamzakjes, bakjes en andere benodigdheden voor het schooljaar.

2. Maak een ruimte voor de kinderen om zichzelf te organiseren. Een simpel gebied met haken, boxen en schoenrekken wat ervoor zorgt dat je kind in de routine komt voor en na school, en wat voorkomt dat er op het laatste moment gezocht moet worden naar rugzakken, huiswerk en schoenen.

3. Moedig een positieve houding aan over het nieuwe schooljaar door met je kind te praten over het ontmoeten van nieuwe leraren, het zien van vrienden, favoriete vakken en nieuwe naschoolse schoolactiviteiten.

4. Probeer minstens twee weken voor de eerste dag terug in een schoolroutine te komen. Help de kinderen in de zomer een huiswerkroutine vast te stellen door elke middag wat te lezen of een andere activiteit te doen.

5. Creëer een DIY-huiswerkplaats. Bewaar thuisbenodigdheden zoals potloden, liniaal en rekenmachines, en voeg een whiteboard toe zodat je kind opdrachten bij kan houden.

6. Maak het gemakkelijk voor kinderen om hun eigen lunches te pakken. Koop snacks in voorraad, maak pakketjes met items zoals groenten, fruit en crackers, en plaats die in de koelkast of de pantry, zodat je kinderen ze kunnen pakken voordat ze naar school gaan.

7. Kies een dag van de week als maaltijdvoorbereidingstijd. Ga winkelen, hakken en doe wat voorbereidingen zodat je het door de week niet zo druk hebt.

8. Neem de tijd om op zondag het volledige gezinsschema voor de komende week te bekijken. Gebruik een whiteboard of een grote kalender om belangrijke gebeurtenissen en activiteiten te noteren.