Tips om je er op je best uit te laten zien

Mensen maken hun eerste indruk binnen 30 seconden nadat ze je hebben gezien. Dus is het belangrijk dat je er goed uit ziet. Maar niet iedereen wordt geboren met een goed gevoel voor stijl. Sommige vrouwen kunnen niet eens een complete outfit samenstellen. Als je een goede indruk wilt maken of je zelfvertrouwen wilt vergroten, speelt hoe je eruit ziet een grote rol. Deze 14 tips zullen je helpen.

1. Focus op je beste eigenschappen. Als je voor de spiegel staat, focus je dan op de delen van jezelf die je leuk vindt. Verbeter ze vervolgens wanneer je op zoek bent naar de perfecte outfit.

2. Kijk naar je mode-iconen. Wie bewonder je, in de mode? Victoria Beckham? Stella McCartney? Wie ze ook zijn, kijk naar hen voor inspiratie bij het uitzoeken van je persoonlijke stijl.

3. Ken je lichaamsvorm. Kijk goed naar je lichaamsvorm. Op die manier vermijd je het dragen van kleding die je figuur niet goed doet. Kies kleding volgens je lichaamstype.

4. Wees niet gefocust op de maat. Als je een maat groter moet hebben, doe het dan gewoon. Concentreer je niet zozeer op de maten, maar concentreer je op hoe het zit. Zit je tussen twee maten in, dan kun je het beste een maat groter nemen en het passend laten maken door een kleermaker.

5. Investeer in een goede bh. Je zou de meest sexy jurk van de wereld kunnen dragen, maar als je een slecht passende BH draagt, zal het er vreselijk uitzien. Koop dus eentje die goed bij je past.

6. Bij twijfel, kies voor zwart. Als je niet zeker bent over het dragen van kleuren, ga dan voor zwart. Het is klassiek, het raakt nooit uit de mode en het flatteert elk lichaamstype.

7. Zoek een goede kleermaker. Kleding is gemaakt om iedereen te passen, maar dat betekent niet dat het iedereen goed past. Misschien heb je bredere schouders of een grotere kont, dat betekent dat je jeans of jas waarschijnlijk niet perfect past. Laat je kleding door een kleermaker op jou maat maken.

8. Houd het simpel. Als je niet zeker weet hoe je verschillende patronen en prints moet mixen, is dat goed. Dat hoeft niet. In de plaats daarvan houdt het eenvoudig en kies effen kleuren.

9. Accessoires. Om je outfit op te fleuren, voeg je een sieraad toe. Zorg er wel voor dat het niet teveel wordt. Houd het eenvoudig en smaakvol met accessoires.

10. Speel met kleur. Als je gewend bent om grijs en zwart te dragen, waarom zou je dan niet wat kleur toevoegen? Kleur is een geweldige manier om je persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen.

11. Ken het losse/strakke-ratio. Dit is een belangrijke regel om uit te zoeken hoe stukken matchen. Dus, als je een strakke top draagt, match het met een losse broek of rok, en omgekeerd.

12. Speel met patronen. Je hoeft er niet als een clown uit te zien. In plaats daarvan meng je heel subtiel patronen. Neem een effen gekleurd stuk in je outfit en combineer het met een leuk patroon.

13. Draag een riem. Als je een ruimvallend jasje of jurk draagt, draag je een riem om jezelf er beter en vrouwelijker uit te laten zien. Leg de riem om het kleinste deel van je middel, zodat je er slanker uit ziet en vorm krijgt. Als je een riem draagt, probeer het dan niet te overdrijven met andere accessoires.

14. Strijk je kleren. Als je kleren gekreukt zijn, zie je er rommelig uit. Strijk ze dus netjes en je zal er beter uit zien.