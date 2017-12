Tips om je hond mee te laten doen met de feestdagen

Je hond hoort natuurlijk bij het gezin, dus ook met de feestdagen wil je hem of haar laten meedoen met de festiviteiten. Als je hond het soort hond is dat echt van gezelschap houdt, hebben we hier enkele tips op een rij gezet om je hond mee te laten doen.

1. Zorg dat je hond gezond is

Als je oudere honden hebt, laat de dierenarts je hond onderzoeken voordat het feestdagen seizoen begint. Artritispijn, een oorontsteking of maagproblemen kunnen oplaaien, waardoor een anders vriendelijke hond allesbehalve vriendelijk wordt.

2. Ga wandelen met de hond voordat gasten arriveren

Zorgen voor voldoende lichaamsbeweging voordat iedereen mooi aangekleed is, is een goed begin. Overdrijf het niet omdat sommige honden zich anders gedragen als ze overdreven moe zijn, maar een goede, stevige wandeling zorgt ervoor dat de hond zijn energie kwijtraakt.

3. Begroet de gasten buiten

Als het weer het toelaat, denk er dan aan om je hond buiten aan de lijn te houden om gasten te begroeten als ze aankomen. Dit verlicht een deel van de stress van onbekende gasten die door de deur komen, zoals springen of plassen als gevolg van het rinkelen van de deurbel, enz.

4. Plan geschikte activiteiten

Houd altijd toezicht op je hond rond gasten – vooral kinderen. Zoek naar manieren waarop je hond kan deelnemen aan spelletjes. Hier zijn een paar voorbeelden:

* Laat je hond zijn trucs zien aan gasten. Vraag de hond iets te doen ​en beloon de truc. Iedereen mag hem vertellen hoe slim hij is.

* Speel fetch. Als je hond een goede speler is en de bal kan teruggeven, laat dan de gasten de bal naar buiten gooien. Laat kleine kinderen op je schoot zitten en help ze de bal te gooien.

* Speel zoek spelletjes. Als je hond weet hoe hij door het huis moet zoeken om lekkernijen of speelgoed te vinden, laat dan gasten items verbergen en stuur de hond om ze te vinden. Zorg ervoor dat de schuilplaatsen veilig zijn.

5. Geef speelgoed met eten tijdens de maaltijd

Geef je hond een pauze van het feest. Overhandig een goed gevuld speelgoed met eten – op een veilige plek bij je thuis – tijdens de maaltijd, zodat iedereen kan ontspannen en genieten.

Sommige honden zijn van nature sociaal. Sommigen zijn dat niet. Als je hond niet bijzonder sociaal is, dwing hem dan nooit om met gasten om te gaan. Geef ze in plaats daarvan een veilige zone in het huis dat ver weg is van het lawaai en de commotie, waar ze door niemand worden lastig gevallen en waar ze kunnen ontspannen.