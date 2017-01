Kleine kinderen hebben vaak moeite om de hele nacht door te slapen en worden regelmatig wakker. Dat is vervelend, niet alleen voor jou omdat je ´s morgens weer vroeg op moet, maar ook voor de kinderen. Goede slaap is belangrijk voor ons allen, dus ook voor kinderen. Hier zijn enkele handige tips om je kind te helpen de hele nacht door te slapen.

1. Ontwikkel een passend slaap schema met een vroege bedtijd. Ironisch, hoe vermoeider een kind is, hoe vaker het wakker worden tijdens de nacht. Zorg er dus voor dat je kind overdag dutjes doet en laat ze vroeg naar bed gaan.

2. Introduceer een bescherming´s of liefde´s object aan je kind. Een voorwerp, zoals een knuffel, pop of deken, helpt een kind zich veilig en beschermd voelen als je er niet bent. Help je kind gehecht worden aan een object door het op te nemen als deel van het bed ritueel.

3. Routine van de bedtijd: Zorg voor een consistente bedtijd routine dat rust en leuke activiteiten omvat, zoals een bad en een verhaaltje voor het slapengaan.

4. Consistente slaapkamer omgeving: Zorg ervoor dat de slaapkamer omgeving van je kind hetzelfde is voor het slapen gaan als het is gedurende de nacht. (Bijv. verlichting)

5. Zet je kind wakker in bed: Na de bedtijd routine, zet je kind wakker in het bed en verlaat de kamer. Vergeet niet dat het belangrijk is dat als je wilt dat het kind de nacht door slaapt, je hem of haar moet leren zelf in slaap te vallen, zodat hij of zij zelf weer gaat slapen als het wakker wordt tijdens de nacht.

6. Controle methode: Als je kind huilt of schreeuwt, kijk dan even. Wacht zo lang of zo kort als je wilt. Voor sommige kinderen, is frequente controle effectief; voor anderen, werkt onregelmatige controle het best. Blijf terugkeren om te controleren waarom het kind zo lang huilt of overstuur is. De bezoeken moet kort (één minuut) en niet-stimulerend zijn. Vertel rustig dat het tijd is om te gaan slapen. Het doel van de terugkeer naar de kamer is om je kind gerust te stellen dat je nog steeds aanwezig bent.

7. Reageer op je kind ’s nachts: In het begin, reageer op je kind zoals je normaal doet gedurende de nacht. Onderzoek wijst uit dat de meerderheid van de kinderen binnen 12 weken gemakkelijk in slaap vallen en de nacht door zullen slapen. Als je kind wakker blijft tijdens de nacht na een aantal weken, gebruik dan dezelfde methode om ’s nachts te controleren als je voor het slapengaan deed.

8. Een meer geleidelijke aanpak: Sommige ouders vinden dat niet aanwezig zijn als hun kind in slaap valt voelt als een te grote eerste stap voor hen en hun kind. Een geleidelijke aanpak is om je kind te leren in zijn of haar eentje in slaap te vallen, maar met jou in de kamer. Deze aanpak kan langer duren, maar het kan meer comfortabel voelen. De eerste stap is om je kind wakker in het bedje te zetten en te zitten op een stoel. Zodra het kind in staat is om op deze manier consequent in slaap te vallen, zit verder en verder weg om de drie tot vier nachten totdat je in de gang bent en niet meer in zicht.

9. Wees consequent en geef niet op. De eerste paar nachten zullen waarschijnlijk zeer uitdagend zijn en vaak is de tweede of derde nacht erger dan de eerste nacht. Echter, binnen een paar nachten tot een week, zul je verbetering beginnen te zien.