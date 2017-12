Tips om meer vrouwelijk te zijn

In een wereld die roekeloos gedrag en halfnaakte vrouwen idealiseert, is de kunst om vrouwelijk te zijn verloren gegaan voor de samenleving als geheel. Er is geen reden waarom je geen sterke, zelfverzekerde en krachtige vrouw kunt zijn en toch klasse, elegantie en vrouwelijkheid behoudt.

Hieronder wat tips hoe je je vrouwelijke kant naar voren brengt

1. Kleed je als een dame. Als je een dame wilt zijn, dan moet je je als een dame kleden. Laat sexy, onflatteuze en vormloze kleding achterwege, en trek meer rokken, jurken en flatteuze outfits aan. Draag daarbij eenvoudige en stijlvolle accessoires en mooie hoge hakken of nette ballerina’s.

2. Schroom make-up niet. Natuurlijke schoonheid is erg belangrijk, maar dat geldt ook voor het verbeteren ervan. Het is niet nodig om veel make-up op te zetten om er goed uit te zien. Als vuistregel zou je make-uptas deze essentiële dingen moeten bevatten: natuurlijke mineraal poeder, eyeliner, oogpotlood, bronzer, mascara en lipgloss of lipstick.

3. Geen jongensachtig kapsel. Hoewel er veel vrouwelijke vrouwen zijn die prachtig kort haar hebben, valt niet te ontkennen dat als je meer vrouwelijk wilt worden, je je haar lang moet laten groeien. Niet iedereen staat kort haar goed zonder eruit te zien als een tomboy.

4. Zorg voor een gezond lichaamsgewicht. Er is een kleine grens tussen gezond zijn en overgewicht hebben en slank zijn versus dun. Zorg ervoor dat je die kent.

5. Dames schelden niet, althans niet hardop. Vandaar dat de volgende keer dat je voelt dat je een scheldwoord wilt gebruiken, je moet proberen deze in te slikken.

6. Wees niet luidruchtig. Ben je ooit een mooie en vrouwelijk uitziende vrouw tegengekomen in een restaurant en voelde je je absoluut gecharmeerd van hoe ze eruitzag, at en zich gedroeg? Viel je toen stijl achterover toen ze haar mond opendeed en haar meningen versterkte door het hele restaurant? Laat het luidruchtige gedrag achterwege, en begin met het verlagen van je volume wanneer je in het openbaar bent.

7. Veins geen intelligentie. Een andere manier om vrouwelijker te zijn, is door veel meer te luisteren dan je spreekt, vooral als je niet bekend bent met het onderwerp. Er is niets erger dan iemand zijn graf te zien graven die probeert te handelen als een alleskenner, als ze duidelijk geen idee hebben waar ze het over hebben.

8. Wees flirterig en speels. Het zal je goed doen om bitchy zijn en vrouwelijk zijn niet te verwarren. Wees flirterig en speels met de mensen om je heen, vooral als ze leden van het andere geslacht zijn. Onthoud echter dat je het niet overdrijft.

9. Zorg voor een goede hygiene. Douche dagelijks. Hygiëne moet voor iedereen de belangrijkste prioriteit zijn, des te meer voor jou, als je meer vrouwelijk wilt zijn. Niets is meer walgelijk dan een slordige vrouw met vettig haar, vieze nagels en ongeschoren haren op plekken dat het niet moet zitten.

10. Leer dansen. Speel met je vrouwelijke vaardigheden en schrijf je in voor een cursus die je alles leert, van salsa tot stijldansen. Laat vieze dansen achterwege.

11. Investeer in mooie lingerie. Het maakt niet uit dat niemand zal zien wat zich onder je kleding bevindt. Het enige dat telt is dat je weet dat het er is. Niets is erger dan lelijke oma slipjes of versleten beha’s.

12. Roddel en oordeel niet. Draai je neus om bij roddel en harde oordelen. Het lelijkste dat een vrouw mogelijk kan doen is een andere vrouw kwaad doen. In plaats van de ander te bezoedelen, zul je uiteindelijk je imago kwetsen.

13. Wees zachtaardig en vriendelijk. Een manier om vrouwelijker te zijn, is om vriendelijk en zachtaardig te zijn tegen iedereen die je ontmoet.

14. Stop met concurreren met anderen. Jaloezie is een van de minst vrouwelijke eigenschappen die een vrouw kan bezitten. Hoewel het veel eenvoudiger is jaloers te zijn in plaats van blij te zijn voor het succes van iemand anders, zorg er dan voor dat je hard probeert en altijd onthoudt dat het geen zin heeft om te concurreren met andere mensen.

15. Wees beleefd. Beleefdheid is de sleutel tot een vrouwelijke en gerespecteerde vrouw. Vergeet nooit alsjeblieft en dank u/je wel te zeggen, en verhef nooit je stem in het openbaar. Behandel iedereen als een gelijke en denk nooit dat je boven iemand anders staat.

16. Stel een aantal normen. Wees kieskeurig over met wie je je tijd doorbrengt, en daarmee bedoelen we met wie je slaapt. Zeg nee tegen one-night-stands en wees nooit gemakkelijk. Laat hem je nastreven, achterna zitten en je overspoelen met alles wat je verdient.

17. Glimlach vaak. Niemand houdt van een zuur gezicht, dus zorg ervoor dat je vaak lacht en geluk uitstraalt. Je bent geen tiener meer, dus gedraag je niet zo.