Tips om seizoensgebonden droge ogen te behandelen

Als je ogen voelen als de Sahara woestijn of je zicht vager lijkt dan normaal, raak niet in paniek. Het kan gewoon seizoensgebonden droge ogen zijn. In de winter kan het nog erger worden, omdat de lucht droog is en de verwarming aan. De symptomen kunnen wazig en fluctuerend zicht zijn, een zanderig gevoel in de ogen, en overmatig tranen.

Hieronder tips om de klachten te helpen verlichten:

• Beperk het lezen of zwaar gebruik van de computer, wat droge ogen kan verergeren, omdat je niet zo vaak knippert.

• Zorg voor luchtbevochtigers in het huis en op kantoor.

• Laat de auto kachel niet direct blazen op je gezicht.

• Neem omega-3, zoals vis of lijnzaadolie om te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de traanfilm.

• Gebruik speciale oogdruppels.

• Contactlenzen kunnen droge ogen nog erger maken, dus minimaliseer het gebruik ervan indien mogelijk.

Het kan 6 tot 8 weken duren om verbeteringen te zien, maar als de symptomen langer aanhouden is het verstandig om naar de huisarts te gaan om te kijken of er niets anders aan de hand is en om alternatieve vormen van behandeling te bespreken voor droge ogen.