Tips om je smartphone om te toveren tot stijlvolle accessoire

Een smartphone is vandaag de dag een onderdeel van ons leven. We hebben het altijd en overal bij ons, of we het nu in onze hand hebben of in onze tas of onze broekzak, we kunnen er niet meer zonder. Dat betekend dan ook dat de smartphone bij ons moet passen. Dit kan makkelijk door het om te toveren als stijlvol accessoire, zodat het iets unieks wordt wat bij jou past. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Hoesjes

Vergeet een roze, zwarte of gouden iPhone, je kunt je telefoon transformeren tot je eigen exemplaar door verschillende Iphone 6s hoesjes aan te schaffen. Als je meerdere soorten hoesjes koopt, kan je elke keer dat je iets anders aan trekt, er voor zorgen dat deze bij je outfit past. En dan lijkt het ook alsof je elke keer een andere smartphone bij je hebt.

Selfie Stick

Een van de dingen die vaak gedaan worden met de smartphone is het maken van foto’s, en natuurlijk ook van onszelf. Behalve dat selfie sticks erg handig zijn om foto’s mee te maken, komen ze ook in leuke kleurtjes, waardoor je smartphone er op een andere manier super stijlvol uit ziet.

Oordopjes

Vergeet de standaard meegeleverde oordopjes, en kies voor oordopjes in leuke kleurtjes. Je kunt er nooit genoeg van hebben, net zoals je nooit genoeg kleren hebt. Met meerdere setjes oordopjes tover je je smartphone weer elke keer om tot een leuk accessoire.

Schattige powerbank

Een powerbank ofwel mobiele batterij, is een must als je nooit met een lege batterij wilt zitten. Hiermee kun je je telefoon altijd en overal opladen als je niet in de buurt van een stopcontact komt. Behalve dat deze handig is, en eigenlijk onmisbaar, kun je hiermee ook je smartphone omtoveren tot eyecatcher door een super leuke aan te schaffen zoals een Pikachu powerbank, een Hello Kitty Powerbank of een Macaron powerbank.