Dat veel vrouwen aan rugpijn lijden omwille van hun kleding, kwam onlangs naar voren in een onderzoek. Om je te helpen er goed uit te zien zonder dat je last krijgt van je houding, hebben we hier wat tips om stijlvol en rugpijn vrij kleding te dragen:

• Variatie is de sleutel: Het dragen van elke dag dezelfde soort kledingstukken kan leiden tot pijn, doordat bepaalde delen van je lichaam niet vrij kunnen bewegen. Verlaag de druk op deze gebieden door te variëren met de stijlen van kleren die je draagt.

• Houd het los: Strakke kleren beperken je lichaam om vrij te bewegen, dus lossere kleding, zoals baggy broeken, maxi rokken, of rechte jeans, zijn een goede keuze.

• Let op je tas: Zware handtassen zijn een bijzonder veel voorkomende oorzaak van rugpijn bij vrouwen. Besteed aandacht aan de tas die je draagt en controleer de tas regelmatig op overbodige items. Rugzakken zijn de beste optie voor je houding omdat ze het gewicht gelijkmatig verdelen over beide schouders, dus het is geweldig dat ze weer helemaal in zijn. Vermijd tassen die je in de holte van de arm moet dragen, want het gewicht zorgt ervoor dat een schouder lager is dan de andere, en draait de nek en rug.

• Zet je beste beentje voor: Hoge hakken dwingen je om je lichaam op een wijze te houden die spanning bevordert in je rug, dus als je hoge hakken draagt, beperk de schade door van tijd tot tijd sneakers te dragen of schoenen met een lagere hak.

• Zorg voor de juiste ondersteuning: Kleren zijn belangrijk, maar wat je eronder draagt kan ook invloed hebben op je houding. Beha’s moeten goed passen, zodat je schouders niet alle spanning opnemen. Draag een beha die noch te strak of te los is.