Tips voor preventie en behandeling van insectenbeten

Hoewel warm, lenteweer meer tijd in de buitenlucht betekent, betekent het ook meer insecten als bijen, teken en muggen. De beste manier om om te gaan met vervelende beten en steken, is om hen in de eerste plaats te voorkomen. Om insectenbeten te helpen voorkomen, hier wat tips:

Gebruik een insectenwerend middel.

Ter bescherming tegen muggen, teken en andere insecten, gebruik een insectenwerend middel. Volg altijd de instructies van het middel en pas het toe zoals aangegeven. Als je ook een zonnebrandcrème op zet, doe dit als eerste, laat het drogen, en zet vervolgens het insectenwerend middel.

Draag geschikte kleding.

Als je weet dat je ’s avonds buiten gaat zijn of gaat wandelen in een bosrijke omgeving, draag gepaste kleding om muggenbeten te voorkomen. Bedek de blootgestelde huid zoveel mogelijk door het dragen van lange mouwen, broeken, sokken en dichte schoenen in plaats van sandalen. Voor extra bescherming, trek je sokken boven je broek en stop je hemd in je broek. Je kunt ook de buitenste lagen van kleding met een insectenwerend middel voorbehandelen. Volg de aanwijzingen zorgvuldig en laat de kleren drogen gedurende ten minste twee uur voordat je ze gaat dragen.

Gebruik muskietennetten.

Als je in de buitenlucht slaapt, gebruiken muskietennetten ter bescherming tegen muggen. Als het de vloer niet bereikt, stop het onder het matras voor maximale bescherming.

Om insectenbeten en steken te behandelen, hieronder wat tips:

Voor pijnlijke beten, zoals een bijensteek, neem dan een pijnstiller zoals paracetamol of ibuprofen. Volg altijd de aanwijzingen op het etiket en gebruik de juiste dosis.

Voor beten die jeuken, zet er een zak ijs op of smeer een anti-jeuk crème.

Om zwelling te verminderen, zet een zak ijs op de beet.