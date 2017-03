Tips voor het rui seizoen bij honden

Nu de lente bijna van start gaat begint ook het rui seizoen bij honden: de dikke, stevige ondervacht van de winterperiode valt af en maakt plaats voor een dunnere bovenvacht. Dat betekent dus veel haar in huis, wat maximaal acht weken kan duren, afhankelijk van het ras. Het is een natuurlijk proces ingegeven door de toenemende uren daglicht, wat de hormonen die het afstoten stimuleert in voorbereiding voor de warme maanden. Hoewel er geen ‘behandeling’ voor dit natuurlijke proces is, kan het worden beheerd met frequente verzorging. Dit zijn de dingen die je kunt doen:

Ten eerste, borstel grondig. Of het vacht van een huisdier lang of kort is, frequent borstelen is de beste strategie voor het beheer van afvallend haar. Borstel totdat er geen losse haren meer komen op de borstel. Doe dit buiten, als het weer het toelaat.

Daarna, shampoo en conditioner. Masseer de shampoo in zijn vacht wat zal helpen bij het versnellen van het proces. Spoel en volg met een conditioner, weer goed masseren en grondig spoelen. Zorg ervoor dat je alleen producten speciaal ontwikkeld voor de huid van huisdieren gebruikt.

Borstel opnieuw de vacht als het haar droogt om het afgevallen haar wat los komt tijdens het baden te verwijderen. Het is tijdrovend, maar deze extra borstel beurt zal een groot verschil maken in de hoeveelheid haar rond het huis. .

Herhaal dit elke twee tot drie weken.