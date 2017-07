Tips voor de vakantie met kinderen zonder gedoe

Of het nu gaat om kamperen op de camping, een verblijf op het strand, of een lange road trip, zomervakanties maken deel uit van de Nederlandse gezinnen. Het is een kans voor gezinnen om nieuwe ervaringen op te doen, banden te versterken en blijvende herinneringen te creëren. Hier wat tips over hoe je het gedoe over kunt slaan, en genieten van de vakantie

Maak je verblijf een deel van de vakantie – Zoek een accommodatie die iets heeft voor elk lid van het gezin, zoals zwembaden en activiteiten voor kinderen, fitness en WiFi.

Kook je eigen maaltijden – Eten voor een gezin op vakantie kan flink wat kosten, en reizen met iemand die een allergie heeft kan een uitdaging zijn. Kies voor een accommodatie met een keuken zodat je af en toe zelfs maaltijden kunt koken.

Profiteer van activiteiten voor kinderen van alle leeftijden – Het vinden van activiteiten voor het hele gezin is cruciaal. Wandelen, zwemmen, vissen, surfen en craften zijn allemaal leuke opties voor de familie.

Geniet van de reis – Maak gebruik van diensten zoals Google Maps om te zoeken naar interessante bezienswaardigheden, restaurants en rust-stops.

Vind diervriendelijke accommodaties – Je hoeft je huisdieren niet thuis te laten tijdens de vakantie. Huisdieren zijn op verschillende accommodaties welkom. Zo maken jullie ook vakantie herinneringen met jullie huisdier!