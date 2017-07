Tips voor een veilige roadtrip

Nu gezinnen en vrienden zich voorbereiden om de weg op te gaan voor de zomervakantie, zijn er voorbereidingen die getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat de roadtrip net zo veilig is als het leuk is. We hebben hier wat tips om te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen voor een veilige reis.

1. Controleer voordat je rijdt.

Zorg ervoor dat je niet langs de kant van de weg komt te staan, wachtend op een sleepwagen. Voordat je vertrekt, controleer de bandenspanning (inclusief de reserveband), de conditie van de ruitenwissers en de vloeistofniveaus. Controleer dubbel of alle lichten, remmen, riemen en signalen werken. Dit kan het beste gedaan worden door professionals, dus breng de auto voor een check-up voordat je vertrekt.

2. Druk kaarten af.

De open weg kan onvoorspelbaar zijn, dus voordat je de weg kwijt raakt, breng de route in kaar en neem kopieën van kaarten en routebeschrijvingen mee. Het is mogelijk dat je ergens komt waar je geen gebruik kunt maken van GPS. Neem kennis van benzinestations en onderhoudsgebieden, indien nodig. Plus, minder afleiding met het spelen met de GPS betekent veel veiliger rijden!

3. Sla essentiële dingen op

Vergeet niet de noodzakelijke dingen in te pakken, zoals veel water en snacks, een noodhulp kit, spelletjes en activiteiten voor je mede reizigers. Onthoudt daarnaast dat de noodkit een zaklamp, handschoenen, een jack en startkabels, bevat. En vergeet de liedjes niet – maak een afspeellijst, en download podcasts en audioboeken om over te schakelen.

4. Blijf alert en geef jezelf tijd.

Het kan verleidelijk zijn om alleen maar te rijden als je eenmaal op de weg bent, maar let op de tekenen van uitputting. Rijden terwijl je moe bent, verlaagt de mate van alertheid en reactietijd, waardoor de bestuurder, de passagiers en iedereen gevaar lopen op de weg. Las pauzes in voor snacks, maaltijden, toilet en frisse lucht tijdens de reis, zonder druk om de bestemming sneller te bereiken dan nodig is.