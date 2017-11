De top 10 meest duurste wijnen ter wereld

Om je meest extravagante wijnwensen aan te wakkeren, hebben we in gegevens gegraven om de top tien van duurste wijnen te vinden die nu te koop zijn. Welke is de duurste wijn? Domaine de la Romanée-Conti uit 2005 kost ongeveer €23.796. Domaine de la Romanée-Conti domineert de duurste wijnen ter wereld, omdat alle wijn uit deze Franse wijngaard zeer gewild is.

De top 10

Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 2005 (€23.796)

Château Cheval Blanc Saint Émilion Premier Grand Cru Classé 1947 (€23.591)

Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1990 (€18.985)

Henri Jayer Échézeaux Grand Cru 1978 (€12.637)

Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1985 (€12.103)

Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1991 (€11.890)

Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 2001 (€11.790)

Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 2010 (€11.371)

Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 2009 (€10.948)

Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 2012 (€10.907)