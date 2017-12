Top 10 trouwtrends voor 2018

De feestdagen staan bekend als de meest populaire tijd van het jaar om te gaan verloven, wat betekent dat bruiden en bruidegommen, samen met familieleden en vrienden van het paar, het binnenkort druk zullen krijgen met het plannen van bruiloften voor 2018. Wat voor huwelijk je ook kiest, deze 10 huwelijkstrends voor 2018 geven je een hint naar wat populair zou kunnen zijn in het nieuwe jaar.

1) De bruiloft: Getuige en bruidsmeisje. Als de beste vriend van een bruidegom een vrouw is, waarom zou zij niet de “getuige” zijn? Ze kan nog steeds een mooie jurk dragen, of een vrouwelijk tintje geven aan de traditionele smoking. Als de broer van de bruid door dik en dun aan haar zijde heeft gestaan, is het volkomen logisch om hem “bruidsmeisje” te maken. Zijn pak kan dezelfde kleuren hebben als de bruidsmeisjes, of hij kan een smoking dragen die overeenkomt met de bruidsjonkers.

2) Bloemen: Ultra Violet is de Pantone-kleur voor 2018 en bruiden die dit levendige paars willen opnemen in hun ceremonie en de receptie hebben geluk als het gaat om opties voor bruidsbloemen. Als je een gedurfd boeket wenst, overweeg dan om paarse hortensia’s, paarse lisianthus of lavendelrozen te gebruiken. Veronica, lavendel en statice zijn prachtige diep paarse bloemopties voor de banken en altaarbloemen, maar ook als opvulling voor de boeketten en de bloemen op de tafels.

3) Princes-waardige tweede huwelijken: In mei 2018 zal de wereld de prins van Engeland horen zeggen: “I do” aan de mooie Meghan Markle, een Amerikaanse actrice, humanitair en … een gescheiden persoon. De koninklijke familie omarmt eindelijk de realiteit en is van plan alles uit de kast te halen voor deze moderne sprookjesromance. We voorspellen dat bruiden en bruidegoms die hertrouwen, prins Harry en Meghan zullen volgen en alles zullen doen met hun droom voor hun tweede huwelijk.

4) Rustieke thema’s: Schuurlocaties blijven populair voor de trouwlocatie, maar met een aantal nieuwe wendingen, waaronder water kenmerken en chique accenten om de rustieke uitstraling te verbeteren.

5) Glam Ceremonies: Toekomstige prinses Meghan Markle zal naar verwachting ook haar Hollywood-roots naar Londen brengen en een glamour bruiloft hebben die een beroemde actrice waardig is. Verwacht in 2018 meer bruiloften te zien met designer details en veel sprankeling.

6) Ceremonie’s op bestemming: Koppels wachten langer voordat ze gaan trouwen, en velen willen het vieren met familie en vrienden die hun reis hebben gesteund. Bruiloften op bestemming zijn populairder dan ooit in 2018 vanwege een verscheidenheid aan hotelopties, restaurants van wereldklasse en activiteiten voor gasten van alle leeftijden.

7) Metallic: Goud en koper zullen naar verwachting nog steeds populair zijn, maar voorspelt wordt dat chroom en zilver in 2018 zullen verschijnen als metallics om op te nemen in de trouwjurk en bruidsaccessoires, inrichting en uitnodigingen.

8) De bruidstaart: Niet langer is een eenvoudige drie-laagse witte cake de norm voor het huwelijk. Koppels willen dat gasten hun persoonlijkheid en stijl zien en beschouwen de bruidstaart als een werk van eetbare kunst.

9) Betaalbare bruiloften: Grote bruiloften zijn prima voor de uber-rijken, maar als je voor een huis spaart of al kinderen hebt, zal de trend in 2018 naar betaalbare bruiloften vele koppels in staat stellen om opgelucht te zijn. Manieren waarvan wordt verwacht dat koppels de huwelijks kosten laag houden, zijn onder andere huwelijken thuis, het organiseren van korte en eenvoudige recepties met alleen dessert en champagne, en naar andere steden gaan voor betaalbare bruiloften.

10) De trouwjurk: Zal ​​2018 het jaar zijn dat de bruid door het gangpad loopt in een prachtige witte jurk en een leren jas? Bruidsjurkontwerper Monique Lhuillier liet haar modellen de catwalk op gaan in witte leren jasjes met studs in combinatie met haar prachtige bruidsjurken tijdens de New York Bridal Fashion Week.