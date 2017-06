Top 5 bestemmingen voor een weekend weg met het gezin

Nederlanders behoren tot het volk wat zich snel ontspant op vakantie, en dat is zeker in ons voordeel. Zo hoeven we niet steeds een hele week vrij te nemen, maar kunnen we zelfs tijdens een paar dagen weg al helemaal tot rust komen. Want wat is er nou fijner dan even aan de dagelijkse sleur te ontsnappen en er heerlijk een weekend tussenuit te gaan? Precies, er is niks beter dan de tijd door te brengen met uw gezin!

1. La Roche en Ardenne

De prachtige natuur, survivalroutes, grotten, musea, kastelen en vele andere bezienswaardigheden die u vindt in de Ardennen zullen ervoor zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft tijdens een weekendje weg. Organiseer een leuke dagtocht of mooie wandeling rondom uw vakantiehuis. De kinderen kunnen hier heerlijk in de bomen klimmen en ravotten in de bossen. Ook een kajaktocht vanuit La Roche en Ardenne over de Ourthe is zeker de moeite waard!

2. Texel

Ook het Nederlandse Texel is natuurlijk een ideale bestemming voor een weekendje weg. Waai lekker uit op het strand of neem een kijkje bij de zeehonden in het bekende Ecomare. De kinderen zullen zich hier goed vermaken met het bouwen van zandkastelen, terwijl u lekker op het terras kunt genieten van een drankje. En als u niet over een auto beschikt, kunt u altijd nog met de fiets het eiland rond!

3. Limburg

En als we het dan toch over Nederland hebben, dan mag Limburg ook zeker niet ontbreken! Deze zuidelijke provincie biedt eindeloze activiteiten om samen met het gezin te doen. Breng een bezoek aan de mooie stad Maastricht of ga er een dagje op uit naar de grotten van Valkenburg. Door de mooie natuur en de gezelligheid die Limburg rijk is, is het een perfecte vakantiebestemmingen voor een weekendje weg. Én het is natuurlijk een groot voordeel dat het lekker dicht bij huis is!

4. Barcelona

Deze stad ligt nét wat verder weg, maar ligt slechts 2 uurtjes vliegen van Nederland. Zo heeft u het gevoel dat u er écht even tussenuit bent. En het is ook niet erg dat u niet beschikt over een auto. Barcelona is gemakkelijk te verkennen met de metro waardoor u niet alles hoeft te lopen en toch elke bezienswaardigheid van dichtbij kunt bekijken. Neem de kleine mannen mee naar het voetbalstadion Camp Nou of breng een bezoek aan het grootse aquarium. U zult uw ogen uitkijken in deze diverse stad!

5. Eifel

Voor wat meer natuur is het ideaal om een weekend naar de Eifel te gaan. Vanaf Utrecht is het ongeveer 3 uur rijden en daarom een perfecte bestemming voor een weekendje weg! De verschillende dierentuinen en pretparken in de Eifel zijn leuk voor jong én oud. Verken de prachtige omgeving rondom uw vakantiehuis en geniet van de rust en privacy. Zo kunnen zowel de kinderen als uzelf genieten van een welverdiend weekend weg!