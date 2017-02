Top 5 hardlooptips voor beginners

Hardlopen is vandaag de dag een zeer populaire sport. Je hoeft maar naar buiten te kijken en je ziet vele mensen dagelijks, weer of geen weer, langs rennen. En waarom ook niet, hardlopen is een fantastische manier om in vorm te komen of gewicht te verliezen, en het kent vele voordelen voor de gezondheid. Bovendien is het een goedkope en eenvoudige manier om te sporten; je hebt weinig nodig, en in korte tijd heb je een complete cardio workout. Als je ook zin hebt om te beginnen, lees dan hieronder onze 5 hardlooptips voor beginners.

Tip 1 – Begin klein. Als je nog nooit hebt hardgelopen, begin dan voorzichtig aan. Begin in een heel langzaam tempo en loop pas na ongeveer tien minuten iets harder. Dan zijn de spieren goed opgewarmd, en voorkom je blessures en teleurstellingen. Ga ook niet direct beginnen met een lange afstand rennen, dat komt wel naarmate je langer loopt. Zeker als je een slechte conditie hebt is het belangrijk de tijd te nemen om je doelstellingen te verwezenlijken.

Tip 2 – Zorg voor goede hardloopschoenen. Als je begint met hardlopen is een goed paar hardloopschoenen een must. Behalve dat je een stuk lekkerder loopt, is de kans op blessures en verwondingen kleiner. Hardloopschoenen zijn namelijk speciaal ontworpen om te rennen, in tegenstelling tot gewone dagelijkse sneakers. Je kunt kiezen voor de bekende Nike hardloopschoenen, maar je kunt ook gaan voor een van de hardloopschoenen bij Hardloop-geest, waar je een uitgebreid assortiment hebt van verschillende merken en in verschillende prijsklassen.

Tip 3 – Loop veilig. Als je alleen loopt is het belangrijk om een paar voorzorgsmaatregelen te nemen. Vertel altijd iemand waar je loopt en hoe lang je ongeveer weg zult blijven. Ga niet in een donker park lopen, maar blijf liever in een bewoonde buurt. Draag fluorescerende kleding of zet een lichtje op je kleren, zodat je duidelijk zichtbaar bent. Neem altijd je mobiele telefoon mee!

Tip 4 – Rust. Herstel is belangrijk, dus na een dag hardlopen kun je het beste een dag niet lopen. Je spieren zijn aardig belast, dus is het noodzakelijk ze een dag rust te geven. Hierdoor neemt ook je prestatievermogen toe. Luister ook zeker naar de signalen die je lichaam afgeven! Doe niet meer dan je kunt. Als je merkt dat je na een dag rust niet klaar bent om weer te gaan lopen, wacht dan nog een dag af. Je kunt hierdoor veel problemen vermijden.

Tip 5 – Zorg voor motivatie. Het begin van een nieuwe sport is misschien leuk, maar na een tijdje kan dit minder leuk worden. Probeer gemotiveerd te blijven door eraan te denken waarom je in de eerste plaats bent begonnen met hardlopen. Zet een leuk muziekje op terwijl je rent of zoek een andere route als je de oude route wel gezien hebt. Maar boven alles, geef niet op!