De meeste meisjes dromen vanaf zeer jonge leeftijd over hun sprookjeshuwelijk. Het dragen van de mooiste bruidsjurk, met de meest adembenemende sieraden op een weelderige locatie. Deze droom gaat door totdat ze de man van hun dromen vinden. Als het dan eindelijk zo ver is, is de grootste uitdaging waarmee een bruid te maken krijgt voor haar bruiloft, het vinden van de perfecte trouwjurk. Bovendien maakt de grote overvloed van trouwjurken het soms moeilijker om de jurk te vinden waarin je er perfect uitziet op je trouwdag. Hier hebben we een overzicht gemaakt van de top 5 merken voor bruidsjurken, om je te helpen bij de zoektocht naar de perfecte jurk.

Maggie Sottero

Al vijf generaties heeft de familie Sottero ontwerpen gemaakt die bruiden over de hele wereld inspireren. Dit heeft in 1997 geleid tot de oprichting van Maggie Sottero Designs. Maggie Sottero staat voor de romantische bruid met een klassieke visie voor haar bruiloft. De jurken zijn handgemaakt en voorzien van glinsterende versieringen en lichte stoffen in een verscheidenheid aan ontwerpen.

Cosmobella

De trouwjurken van het Italiaanse Cosmobella zijn trend-proof en tijdloos. De bruidsjurken hebben delicate, sensuele en fijne detaillering, waardoor het de contouren van het lichaam op een natuurlijke manier volgt. Buitengewone stoffen zijn de basis van de Cosmobella Collection, met stijlen variërend van minimaal en onversierd tot versierd en weelderig.

Enzoani

Het merk Enzoani ontstond in 2006, en biedt prachtige handgemaakte jurken die een samenvoeging zijn van traditionele en moderne Europese stijlen. Enzoani is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest gewilde merken over de hele wereld vanwege zijn toewijding aan innovatieve stijl, uitzonderlijke kwaliteit, en bovenal, een pasvorm en afwerking als geen ander. De visie van Enzoani is dan ook om iedere bruid te voorzien van haar droom trouwjurk – één die perfect geschikt is voor haar unieke smaak en persoonlijke stijl.

Pronovias

Pronovias is een familiebedrijf dat in 1922 is opgericht in Barcelona door Alberto Palatchi Bienveniste, en nu wereldwijd meer dan 4.000 verkooppunten heeft in 105 landen. Pronovias biedt een gevoel van tijdloze elegantie en betaalbare luxe voor bruiden. De designers van Pronovias creëren bruidsjurken van de mooiste stoffen en de meest aparte details. De trouwjurken van Pronovias zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen en silhouetten van formele tot informele, en zelfs zoor de meest veeleisende bruid.

Rebecca Ingram

Rebecca Ingram is de nieuwste toevoeging van het hierboven genoemde Maggie Sottero Designs. Rebecca Ingram biedt tijdloze elegantie en superieure kwaliteit voor de waardebewuste bruid. De bruidsjurken beschikken over flatterende silhouetten, ingetogen versieringen en flirterige details.