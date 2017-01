Top vijf persoonlijke waarden onthuld door onderzoek

De mensheid is voortdurend gedreven naar vooruitgang en verbetering, en met de start van een nieuw jaar is er de wens om meer te doen en meer te realiseren dan vorig jaar. Echter, in tijden van economische en politieke onrust, is er een verlangen om prioriteiten te heroriënteren, en opnieuw te evalueren wat het belangrijkste is. Uit de resultaten van een studie blijkt dat waarden steeds minder egocentrisch en meer wereldwijd georiënteerd worden. Volgens de studie, zijn dit de top 5 waarden op dit moment die het meest doen voor mensen:

# 1: Empathie

De waarde van empathie en mededogen staat bovenaan de lijst als de meest belangrijke waarde. Wanneer beelden van wanhopige vluchtelingen uit door oorlog verscheurde landen over de hele wereld over schermen flitsen, ontstaat een overweldigend verlangen om te helpen. In tijden van crisis, vervaagt een gevoel van mededogen voor het lijden van andere religieuze, culturele en politieke verschillen en brengt het vreemden samen voor een gemeenschappelijk doel.

# 2: Familie & Vrienden

De wens om sterkere banden met vrienden en familie te ontwikkelen wordt steeds belangrijker, ondanks hun irritante eigenaardigheden. Sociale steun is van cruciaal belang, met name in tijden van stress. In de meeste personen is er de wens te behoren en te worden geaccepteerd door anderen.

# 3: Hard werken

Er is niets meer verontrustend en ontmoedigend als een onproductieve sleur. Ongeacht de bezetting, onderwijs en culturele achtergrond, onthult de studie dat mensen zijn gedreven om dingen te bereiken en vastbesloten om iets van zichzelf te maken. De waarde van hard werken is onmeetbaar, omdat het niet alleen voorziet in een financiële compensatie, maar ook een gevoel van trots en voldoening brengt.

# 4: Altruïsme

Niets is echt te vergelijken met het gevoel dat het leven van een persoon veranderd is in beter opzicht door jou, of het nu charitatieve hulp is, een helpende hand of een medelevende schouder om op te huilen. Vierde plaats op de lijst van waarden is een verlangen om te leven in een wereld waarin men kan afhangen van de vriendelijkheid van vreemden.

# 5: Stabiliteit

Tijden van onrust genereren een verlangen naar stabiliteit, een waarde die steeds belangrijker wordt. Dit gaat verder dan de behoefte aan eenvoudig zelfbehoud; mensen willen weten dat ze kunnen rekenen op werkzekerheid en een regulier salaris, evenals vaste vrienden, een stabiele regering en een stabiele economie.