Toto voor concert naar Ziggo Dome Amsterdam

De legendarische Amerikaanse rockband Toto komt op zaterdag 17 maart naar de Ziggo Dome in Amsterdam voor een concert. De show is onderdeel van de 40 Trips Around The Sun World Tour die in teken staat van het veertigjarig jubileum van de band. In februari verschijnt er ook een gelijknamig greatest hits album van de band met heruitgave van hun grootste hits, maar ook nieuw werk. De voorverkoop voor het concert in de Ziggo Dome start dinsdag 20 juni om 10.00 uur via Ticketmaster.

Er zijn m aar weinig muzikanten die zo sterk hun stempel op de popmuziek hebben gedrukt als de leden van Toto. Naast hun eigen bekroonde oeuvre zijn de leden individueel te horen op meer dan vijfduizend albums van verschillende artiesten met een totale albumverkoop van meer dan een half miljard albums en meer dan tweehonderd Grammy nominaties. Waaronder natuurlijk het best verkochte album aller tijden: Michael Jackson’s Thriller. Toto is ook nog steeds één van de bestverkopende toerende bands aller tijden.

TOTO – 40 Trips Around The Sun World Tour

Zaterdag 17 maart | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 44, € 49, € 59, € 75

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande dinsdag 20 juni om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).