Trends uit het Nationaal Bieronderzoek 2017

Pils is nog steeds het meest gedronken bier. Het merendeel (53%) van de Nederlanders drinkt het liefst een vertrouwd glas bier van Nederlandse makelij. Smaak en interesse in lokale bieren zijn ook een reden om voor bier van Hollandse bodem te kiezen. Maar liefst 48% van de Nederlanders drinkt minimaal één keer per maand bier. Meer mannen dan vrouwen drinken maandelijks bier (66% versus 30%). Naarmate men hoger is opgeleid drinkt men vaker maandelijks bier (hoog 57%, middelbaar 51%, laag 37%). Speciaalbieren en de biermixen zorgen voor een opmars. Twee op de vijf bierdrinkers drinkt vaker een ander soort bier. Men hecht waarde aan een ruime keuze aan biersoorten (42%) en een breed aanbod van bieren aan de tap (43%). Door de grotere biervariëteit wordt er ook steeds vaker voor bier gekozen dan voor andere (alcoholische) dranken (40% versus 32% in 2016). En opvallend, dit geldt meer voor vrouwen (44%) dan voor mannen (38%). Deze trends komen uit het Nationaal Bieronderzoek onder 1.000 bierdrinkende Nederlanders van Nederlandse Brouwers.

Speciaalbieren worden veel gedronken maar de nieuwe smaakmaker in dit segment lijkt speciaalbier met een lager alcoholpercentage te zijn. Een op de drie kiest vaker voor deze variant dan twee jaar geleden. En dat doen vrouwen (41%) aanzienlijk vaker dan mannen (29%). Het zijn niet alleen de speciaalbieren die veel geschonken worden, ook alcoholvrij bier blijft onverminderd populair. Circa de helft van de bierdrinkers drinkt het weleens. Alcoholvrije biermixen, zoals Radlers, zijn het meest in trek onder deze drinkers (66%). Wanneer het warm weer is wordt vaker voor een biermix zonder alcohol gekozen, juist vanwege de smaak. De Nederlandse bierdrinker zélf ziet de biermixen, maar ook nieuwe bierspijscombinaties als dé biertrends voor 2018, zo blijkt uit het onderzoek.

Bierspijscombinaties zijn ook een nieuwe trend. Een op de drie bierdrinkers geeft aan wel eens bewust voor bier te kiezen bij het eten. Toch is het soms nog lastig kiezen welke bieren het beste passen bij de maaltijd. Bijna de helft van de Nederlandse bierdrinkers (46%) vindt het prettig als in de horeca passend advies wordt gegeven over een spijsbiercombinatie. 50% vindt het zelfs logisch dat er naast een wijnadvies ook een bieradvies in de horeca zou wordt gegeven.