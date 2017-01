Trouw trends voor 2017

Welke trends zullen koppels in het nieuwe jaar omarmen als ze op zoek zijn naar creatieve manieren om hun grote dag te personaliseren en het nog meer onvergetelijk te maken voor alle betrokkenen? Volgens de experts van een Amerikaans award-winnend trouwreportage bedrijf zijn er vijf trends, van mode tot voedsel tot fotografie. We zetten ze hier op een rij.

Decadente donuts: Waarom de traditionele bruidstaart achterwege laten en kiezen voor donuts? Omdat ze er van houden! Plus, donuts zijn een gedenkwaardige vervanger voor taart, vooral als je creatief bent met de presentatie.



Kronen: Bruids kronen zijn in en kunnen gemaakt worden om bijna elke look te bereiken – van een romantische bloemen kroon tot een glamoureuze kroon met juwelen. Bruiden hebben kronen omarmd voor hun flatterende look en omdat ze afwijken van het verwachte.



Verschillende bruidsjurken: Bruiden zijn vaak opgelucht om te horen dat niet bij elkaar passende jurken voor het feest niet alleen aanvaardbaar zijn, maar ook “en vogue.” Immers, het kan moeilijk en stressvol zijn om een perfecte jurk te vinden met de juiste pasvorm voor elke persoon en haar mode-voorkeuren.



Nacht uitzicht: Mooie trouwfoto’s genomen in de nacht zijn een nieuwe trend, dankzij de romantische, moderne uitstraling van de avond landschappen en de sterrenhemel. Fotografen kunnen vooral creatief zijn met verlichting als de zon onder gaat.



Online planning: We doen alles online, dus waarom niet op die manier een bruiloft plannen? Het kan de meeste tijd-efficiënte methode zijn om rond te kijken naar locaties en diensten en om goede ideeën te vinden.