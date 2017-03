Tulp Festival Amsterdam 2017

‘Een tulp voor iedere Amsterdammer’ is het motto van het Tulp Festival, dat van 1 april tot en met 14 mei 2017 zijn derde editie beleeft in de hoofdstad. Tijdens het Tulp Festival siert een lint van tienduizenden tulpen de entree naar de stad vanaf het Centraal Station, over Damrak, Dam en Rokin. Vanuit het centrum waaiert het Tulp Festival uit over meer dan 60 locaties in de hoofdstad, van Noord tot Zuid en Oost tot West. Een informatieve gids met routekaarten geeft alle details over deelnemers, locaties en tulpensoorten. De gids is verkrijgbaar bij deelnemende organisaties.

Het Tulp Festival stuurt je op ontdekkingsreis en is een prachtige manier om de stad en stadsdelen op een verrassende manier te verkennen. In totaal zijn er in de hoofdstad meer dan een half miljoen tulpen te bewonderen tussen april en half mei. Honderden soorten tulpen in alle kleurschakeringen – vroegbloeiers en laatbloeiers – domineren straten en pleinen en verlevendigen perken en parken in de hele stad. Hotels en musea stellen hun speciaal ontworpen tulpentuinen open voor bezoekers.

Bekijk alles over het festival op www.tulpfestival.com.