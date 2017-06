Tweede editie van het familiefestival HippieVal

Op zondag 2 juli vindt de tweede editie van familiefestival HippieVal plaats. Dit keer bij The Boathouse in het Rotterdamse Kralingse bos, met wederom een programma dat zich richt op jonge gezinnen. Een dagje Ibiza met family & friends, waar genoeg te doen is voor de kids, de mannen zich ook zullen vermaken in de mancave, terwijl de dames shoppen op de hippiemarkt of verwend worden in de beauty- en health corner. De Ibiza vibe vind je terug op de hippiemarkt, in food & drinks, maar ook zeker in de DJ-booth.

Net als vorig jaar wordt het festival afgetrapt met een Morning Yoga. Maar liefst 100 yogaliefhebbers krijgen de kans aan een yoga class op het strand aan de Kralingse Plas deel te nemen. Met de deelname aan de ‘Kick off morning yoga’ hebben zij direct een ticket te pakken voor het festival.

Naast alle activiteiten en een bomvol programma op de music stage, zijn er heerlijke versnaperingen van diverse foodtrucks! Kortom, het wordt wederom een dag om te genieten met familie en vrienden!

HippieVal, zondag 2 juli a.s. van 12.00 tot 20.00 uur, locatie: The Boathouse Rotterdam. Tickets en overige informatie www.hippieval.nl.