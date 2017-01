U2 met The Joshua Tree Tour naar Amsterdam

Vandaag heeft Live Nation bekend gemaakt dat U2 dit jaar terugkomt naar een beperkt aantal stadions met U2: The Joshua Tree Tour 2017, die in het teken staat van het 30-jarig bestaan van dit legendarische album. Op 12 mei gaat de tour van start in Noord Amerika en reist vanaf 8 juli langs een select aantal steden in Europa met op zaterdag 29 juli een concert in de Amsterdam ArenA. De kaartverkoop hiervoor start maandag 16 januari om 10.00 uur via ticketmaster.nl.

Bij elke show wordt het album in zijn geheel gespeeld en de band wordt tijdens deze tour vergezeld door een aantal special guests. In Noord Amerika staan in de verschillende steden Mumford & Sons, OneRepublic of The Lumineers in het voorprogamma en Noel Gallagher’s High Flying Birds in Europa.

Het album The Joshua Tree, uitgebracht op 9 maart 1987 door Universal, met daarop de hitsingles “With Or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” en “Where The Streets Have No Name” is het eerste album waarmee U2 een nummer 1 positie in de Verenigde Staten behaalt en komt ook wereldwijd bovenin de albumlijsten, waaronder in de UK en Ierland. Met meer dan 25 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd groeien Bono, The Edge, Adam Clayton and Larry Mullen Jr volgens het muziekmagazine Rolling Stone uit van helden tot supersterren.

Het vijfde album van U2 The Joshua Tree werd geproduceerd door Brian Eno en Daniel Lanois en bevat het kenmerkende iconische artwork van fotograaf Anton Corbijn. De opnames vonden plaats in de Windmill Lane Studios in Dublin en in Danesmoate, het huis dat later de thuisbasis van bassist Adam Clayton werd.

U2: The Joshua Tree Tour 2017

Zaterdag 29 juli | Amsterdam ArenA

Aanvang: 18:30 uur | Entree: € 35, € 70 € 104 en € 180 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor dit concert start maandag 16 januari om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).