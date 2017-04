Vaderdag 2017: wat moet je kopen?

Nog twee maandjes en dan is het vaderdag. En dat lijkt ver weg, maar voor je het weet ben je weer te laat voor het kopen van cadeautjes. Want je wilt natuurlijk wel met een origineel cadeautje aankomen bij je vader én bij de vader van je kids. Toch? Daarom dachten wij van Women-online.nl: laten we in een vroeg stadium alvast een handje helpen. Hierbij wat leuke tips:

Tip 1: High tea

Heb je je vader de laatste maanden veel te weinig gezien en gesproken? Geen dan een High tea! Nodig ‘m uit om eens lekker met z’n tweeën bij te kletsen. Gaat ‘ie leuk vinden, zeker weten!

Tip 2: Boxershorts

Wij vrouwen weten als geen ander dat mannen altijd veel te lang met boxershorts doen. Loopt jouw man ook met de gaten in z’n ondergoed? Koop dat wat mooie boxershorts voor ‘m… dan kan ‘ie weer ff vooruit. Voor sokken geldt hetzelfde natuurlijk. Wil je wat speciaals? Koop dan Happy Socks of bijvoorbeeld Bamigo’s Bamboe sokken.

Tip 3: Dagje weg

Altijd leuk! En je hoeft niet per se naar het pretpark natuurlijk. Een dagje sauna, ergens lunchen of een wandeling aan zee is ook hartstikke leuk. Zeker een mooie tip voor als je je vader (te) weinig ziet normaliter.

Tip 4: Gereedschap

Is je vader al (bijna) met pensioen? Of heeft je vader veel vrije tijd die hij graag aan knutselen, DIY’en en klussen besteedt? Dan doet gereedschap het ook altijd goed. Peil even wat hij nog nodig heeft; bij zaken als de Action of BigBazar koop je al voor heel weinig geld gereedschap. Is je vader niet zo zeer een klusser? Dan doet een autopoetsset het ook altijd goed. Zodat hij zelf zijn auto goed onder handen kan nemen.

Ook de wat minder originele cadeaus doen het vaak gewoon goed op vaderdag. Denk aan lekkere geurtjes, bloemen of een uitetentje. Meer ideetjes? Kijk hier eens voor inspiratie!