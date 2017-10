Vaders relaxen vaak als moeders huishoudelijk werk doen

Voor de eerste keer hebben onderzoekers bewijs van wat vaders precies doen terwijl moeders zorg dragen voor huishoudelijk werk of hun kind. De resultaten zullen teleurstellend zijn voor degenen die meer gendergelijkheid in de moderne samenleving hadden verwacht. Uit de studie bleek dat mannen drie maanden na de geboorte van hun eerste kind, op dagen waarop koppels niet werkten, meestal ontspannen terwijl vrouwen huishoudelijk werk doen of zorgen voor de kinderen. Daarentegen, wanneer mannen de kinderen verzorgen of huishoudelijk werk doen, deden hun partners meestal hetzelfde. Vrouwen spenderen 46 tot 49 minuten met ontspannen op hun vrije dag, terwijl mannen voor de kinderen zorgen of huishoudelijk werk doen. Maar mannen spenderen ongeveer twee keer zo veel tijd aan het relaxen – ongeveer 101 minuten – terwijl hun partners iets in het huis doen.

Het onderzoek omvatte 52 meestal hoogopgeleide koppels die net hun eerste kind hadden gekregen. Op werkdagen na de geboorte van de baby was de tijd die vrouwen en mannen aan huishoudelijk werk en de kinderen hebben besteed, meer gelijk dan op niet-werkdagen, hoewel vrouwen nog iets meer werk deden, blijkt uit de resultaten.

Maar de mannen maakten het goed op niet-werkdagen, want de tijd besteed aan vrijetijdsbesteding was verdubbeld – van 47 tot 101 minuten – tussen de tijd dat hun partner zwanger was en drie maanden na de geboorte. Op hun vrije dagen ontspannen mannen 46 procent van de tijd, terwijl hun partners met de kinderen bezig zijn. In tegenstelling, besteden vrouwen slechts 16 procent van de tijd aan ontspannen als hun partner hun kind verzorgt. De resultaten waren vergelijkbaar voor huishoudelijk werk, waar de vaders 35 procent van de tijd namen, terwijl hun partner werkzaamheden verrichtte zoals schoonmaken. Vrouwen namen 19 procent van de tijd af wanneer mannen huishoudelijk werk doen.