De vakantie en relaties van 1 op de 4 koppels worden verwoest door social media verslaving

Te veel tijd besteden aan het controleren van social media tijdens een vakantie kan leiden tot argumenten en zelfs complete relatie storingen voor koppels deze zomer, blijkt uit een nieuwe enquête. Uit de enquête onder meer dan 1000 getrouwde personen, is gebleken dat, hoewel velen hadden verwacht dat hun partner werk gesprekken of e-mails zou beantwoorden op vakantie, hun grootste frustratie kwam van hun partners die vaak constant gebruik maakten van sociale media.

Hoewel meer dan de helft van de respondenten zegt dat hun partner een e-mail had verzonden of een werk-gerelateerd telefoontje maakte tijdens een vakantie, en meer dan een derde zegt dat hun partner vaak een laptop of telefoon meeneemt op vakantie, vond bijna 80% dat hun partner eigenlijk een goede werk-leven balans had. Echter, als het gaat om het gebruik van sociale media tijdens een vakantie, bleek uit de resultaten een heel ander verhaal. Meer dan 60% zegt dat hun partner ten minste eenmaal per dag social media controleerde tijdens een vakantie, een kwart zegt dat hun partner dit meerdere malen per dag deed, en een verdere 2,6% meldde van ’10x + per dag’ en 6,8% zegt ‘altijd’. Meer dan een kwart van de deelnemers zei dat ze zich gefrustreerd of boos voelde dat hun partner niet bezig was, of ‘afgeleid’ leek terwijl ze met de familie op vakantie zijn.