Van woensdag 10 t/m zondag 14 januari 2018 wordt de Jaarbeurs in Utrecht weer omgetoverd tot het grootste vakantiewalhalla van Nederland; de Vakantiebeurs. Deze editie staat volledig in het teken van #vakantievoorpret. De Vakantiebeurs heeft weer een zeer diverse en uitgebreide line-up van deelnemers. Laat je informeren over de mooiste uiteenlopende reizen en bestemmingen. Ontdek prachtige locaties, doe inspiratie op, struin langs de hippiemarkt, proef van lekkere culinaire hapjes en tropische drankjes, laat je verrassen door locals, dans en muziek en nog veel meer. Ook is het dit jaar mogelijk om ’s avonds inspiratie op te doen voor de volgende vakantie.

Ook een levensechte virtual reality-beleving is mogelijk. Waan je tussen de apen in de jungle, zwem met haaien of wandel door de woestijn. In de virtual reality-straat is het net alsof je er al bent en het echt beleeft. Met Urban Terras is een nieuwe zone in citytripthema is geboren. Time to Momo van de bekende reisgidsen laat haar auteurs-bloggers vanuit verschillende wereldsteden invliegen. Hier krijg je unieke tips en informatie waarna je je volledig kunnen onderdompelen in de échte local lifestyle. Doe inspiratie op tijdens een van de vele presentaties en workshops van onder andere verkeersbureaus of verschillende reisorganisaties.

Wat: Vakantiebeurs 2018

Wanneer: 10 t/m 14 januari 2018

Waar: de Jaarbeurs in Utrecht

Meer informatie: www.vakantiebeurs.nl