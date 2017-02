Valentijns’s feiten over zoenen

Shakespeare zei al dat onze lippen werden gemaakt om te kussen, en wij zijn het er helemaal mee eens. Niets lekkerder dan je helemaal te verliezen in een lange kus. We zetten hieronder wat feiten over zoenen op een rij.

Zoenen is goed voor onze gezondheid

Het laat hormonen en endorfines vrij die stress verlichten, het helpt ons te herstellen van depressie, verlaagd onze bloeddruk, en kan ons jonger doen voelen. Het kan euforie oproepen die dagen kan duren.

De oorsprong van het zoenen is fel bediscussieerd

Sommigen zeggen dat zoenen miljoenen jaren geleden begon als gevolg van mond-op-mond voeden tussen dieren en hun jongen, of als een teken van onderwerping en dominantie tussen apen. Volgens een Professor in de antropologie heeft de meest waarschijnlijke oorzaak te maken met een geur. Hij zegt dat de vroege mens elkaar herkenden door geur, en zo een praktijk ontwikkelden die bekend staat als de “snuffel kus,” gezien in een aantal culturen, waardoor mensen elkaars wangen ruiken als groet. De oudste en beste referenties van het kussen komen uit India, waar ‘kiss’ en ‘ruiken’ worden gerefereerd door hetzelfde woord. Tal van Indiase teksten, met inbegrip van de Kama Sutra, verwijzen naar verschillende soorten zoenen.

Bijgeloof en folklore

Als je neus jeukt, zul je al snel worden gekust door een dwaas;

Als een staande man buigt om een vrouw te kussen, zullen ze al snel onenigheid krijgen;

Kus je elleboog en je geslacht zal veranderen;

En als je kiespijn hebt, zal het verdwijnen als je een ezel op de neus kust.

De Fransen hebben onnodig krediet gekregen

De oorsprong van de “French kiss” was niet in Frankrijk, maar in India. De reden dat de Fransen het krediet kregen was te wijten aan het grote aantal reizigers die in de late 19e en vroege 20e eeuw naar Frankrijk gingen. De Franse vrouwen waren warm van natuur en dachten aan niets als ze de rijke Amerikaanse mannen kusten tijdens een bezoek aan Parijs. Dit werd later ‘Get a French kiss.’

Zoenen op Valentijnsdag

De officiële feestdag voor de liefde en kussen, en de plaag van single mensen overal ter wereld, ook de oorsprong van Valentijnsdag wordt betwist. Volgens sommige historische bronnen is de dag vernoemd naar een christelijke priester uit de vroege derde eeuw genaamd Valentino die werd gevangen door de Romeinse keizer Claudius II, omdat hij jonge koppels trouwde tegen de wet. Claudius verbood jonge mannen te trouwen, zodat ze in het leger konden gaan, zonder dat ze daarbij een vrouw en kinderen achter lieten. Toen Valentino werd verteld dat hij vrij kon zijn als hij zijn geloof in God zou afzweren en Claudius II zou erkennen als een levende God, weigerde hij en werd hij geëxecuteerd op 14 februari, rond het jaar 269. In 496 verklaarde Paus Gelasius 14 februari tot “Valentijnsdag” ter ere van de christelijke martelaar.