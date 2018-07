Ben je vatbaar voor schuldgevoel? Dan ben je waarschijnlijk meer betrouwbaar!

Nieuw onderzoek stelt vast dat als het gaat om het voorspellen van wie het meest waarschijnlijk op een betrouwbare manier zal handelen, een van de belangrijkste factoren het anticiperen op schuld is.

Onder de belangrijkste bevindingen van de studie: de neiging van een persoon om te anticiperen op schuldgevoelens, die de onderzoekers ‘schuldgevoeligheid’ noemen, is de sterkste voorspeller van hoe betrouwbaar die persoon is – meer dan een verscheidenheid aan andere persoonlijkheidskenmerken (extraversie, openheid, acceptabel zijn neuroticisme en consciëntieusheid).

Schuldgevoeligheid verschilt van schuldgevoel. Terwijl schuldgevoel herstelgedrag na een overtreding oproept, weerspiegelt schuldgevoeligheid de anticipatie van schuldgevoelens ten opzichte van wangedrag en zorgt ervoor dat mensen in de eerste plaats overtredingen vermijden. Mensen die hoog scoren in schuldgevoeligheid voelen een groter gevoel van interpersoonlijke verantwoordelijkheid wanneer ze worden toevertrouwd, en als zodanig zijn ze minder geneigd om het vertrouwen te misbruiken dat anderen in hen plaatsen.

In een reeks van zes onderzoeken hebben de onderzoekers economische spellen en enquêtes opgezet om betrouwbaar gedrag en intenties te meten. Personen die hoog scoorden op het persoonlijkheidskenmerk van schuldgevoeligheid gaven meer geld terug aan anderen dan personen die laag scoorden in schuldgevoeligheid.

Bovendien, in een experiment, waren personen die waren voorbereid om zich verantwoordelijk te gedragen als gevolg van het lezen van een gedragscode, meer geneigd om geld aan anderen terug te geven dan de personen die een passage lezen over het belang om voor zichzelf te zorgen.

“Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn van cruciaal belang voor effectieve relaties en effectieve organisaties”, zeggen de onderzoekers. “Mensen en instellingen maken hoge kosten wanneer vertrouwen misplaatst is, maar mensen kunnen deze kosten verzachten door relaties aan te gaan met mensen die betrouwbaar zijn. Onze bevindingen breiden de substantiële literatuur over vertrouwen uit door ons begrip van betrouwbaarheid te verdiepen: vertrouw op iemand die vatbaar is voor schuldgevoeligheid wanneer je beslist wie je vertrouwt.”

De studie is ongebruikelijk in die zin dat – in tegenstelling tot bestaand vertrouwensonderzoek dat zich richt op wat het maakt dat mensen elkaar vertrouwen – deze studie inzicht biedt in wie dat vertrouwen waard is.